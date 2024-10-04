Analistlere göre Polkadot, yukarı yönde büyük bir trend değişimine hazırlanıyor. Teknik formasyonlar, yakında güçlü bir yükseliş trendi başlayacağına işaret ediyor.

Altcoin’lerin bazıları, bu hafta jeopolitik tansiyonun artmasıyla düzeltmeye başladı. Polkadot (DOT) da o altcoin’lerden biri. Son üç günde yüzde 15’ yakın değer kaybeden DOT, 4,15 dolara geriledi.

Böyle durumlarda soluklanmak ve piyasa göstergeleri ve analist yorumlarını incelemek faydalı olabilir.

Zincir Üstü Polkadot Göstergeleri

Zincir üstü ağ faaliyetlerine ilişkin en önemli göstergeler, günlük aktif kullanıcı sayısı ve ekosisteme katılan yeni kullanıcı sayısı.

Polkadot’a katılan yeni hesap sayısı, geçtiğimiz yıl mayıs ayından beri pek değişmedi. Aktif kullanıcı sayısı ise aynı süreçte yüzde 25’den fazla arttı.

Bu dönemde transfer edilen günlük DOT sayısı da ciddi ölçüde arttı. Yani blockchain ağı, daha yüksek hacimde işlemlere aracılık ediyor.

DOT Kırılmaya Hazır

Verilere göre DOT, ciddi bir kırılmaya hazır gibi görünüyor. Altcoin birikim döneminin sonuna yaklaşıyor ve çok yakında uzun süreli alçalan takoz formasyonundan sıyrılabilir.

Büyük altcoin’lerin çoğu gibi, DOT da yukarı yönelebilir. Altcoin için 11,83 dolar, 18,41 dolar, 26,30 dolar ve 37,53 dolarda önemli direnç bulunuyor.

Yatırım şirketi TradingShot, Polkadot ile Ethereum Classic’in (ETC) 2018-2021 döngüsündeki performansının benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. Şirkete göre DOT, 2025 sonuna kadar 200 dolara yükselebilir.

Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, her iki varlığın da göreceli güç endeksi (RSI) neredeyse aynı ilerliyor.