DOT fiyatını gelecekte ne bekliyor? 15 dolar? 20 dolar? 50 dolar?

Özet:

Polkadot (DOT) fiyatı son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükseldi. Analistler olası bir ralli sonucu DOT fiyatının yıl sonuna kadar 15 dolar, hatta 20 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Önde gelen bazı yatırımcılar, kripto paranın mevcut durumda iyi bir yatırım olacağını düşünüyor.

DOT Yüzde 100 Ralliye Hazır Mı?

Polkadot’un kripto parası DOT, haftalık bazda yüzde 8’in üzerinde değer kazanarak 7,4 dolara yükseldi. Analistler bunun altcoin’i 15 dolara taşıyacak rallinin başlangıcı olduğunu düşünüyor.

X kullanıcısı World of Charts da benzer bir senaryo çizgi. Analiste göre boğa flaması formasyonunda konsolide olan DOT, söz konusu seviyeye bu yılın ikinci çeyreği bitmeden ulaşabilir.

$Dot#Dot Consolidating In Bullish Flag In H4 Timeframe Expecting Upside Breakout & Incase Of Successful Breakout Expecting Move Towards 15$ In Coming Weeks #Crypto pic.twitter.com/nZkfjMoeDL — World Of Charts (@WorldOfCharts1) April 22, 2024

CRYPTOWIZARD da geçtiğimiz günlerde Polkadot fiyatının 15 dolara kadar yükselebileceğini söylemişti. X kullanıcısı CryptoYoddha ve içerik üreticisi Jake Gagain ise çok daha pozitif beklentilere sahip. CryptoYoddha, DOT fiyatının 20 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Jake Gagain ise DOT’un önümüzdeki yıl fiyat rekoru kırabileceğini düşünüyor.

DOT, hafta sonu yaşanan düzeltmede ciddi bir değer kaybı yaşadı, fakat analistler bunu alım fırsatı olarak değerlendirdi. X kullanıcısı Michael van de Poppe, portföyüne DOT’u eklediğini açıkladı. Flash da dipten DOT aldığını duyurdu.