DOT fiyatını gelecekte ne bekliyor? 15 dolar? 20 dolar? 50 dolar?

Özet:

Polkadot’un kripto parası DOT, haftalık bazda yüzde 8’in üzerinde değer kazanarak 7,4 dolara yükseldi. Analistler bunun altcoin’i 15 dolara taşıyacak rallinin başlangıcı olduğunu düşünüyor.

X kullanıcısı World of Charts da benzer bir senaryo çizgi. Analiste göre boğa flaması formasyonunda konsolide olan DOT, söz konusu seviyeye bu yılın ikinci çeyreği bitmeden ulaşabilir.

$Dot#Dot Consolidating In Bullish Flag In H4 Timeframe Expecting Upside Breakout & Incase Of Successful Breakout Expecting Move Towards 15$ In Coming Weeks #Crypto pic.twitter.com/nZkfjMoeDL

— World Of Charts (@WorldOfCharts1) April 22, 2024