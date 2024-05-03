Gelin Polkadot ve parachain’leri ile ilgili en son gelişmelere yakından bakalım.

Özet:

Polkadot ekosistemi geride bıraktığımız hafta birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri de parachain Acala Network’te gerçekleşen Sinai Yükseltmesi.

Polkadot’un yerel para birimi DOT son 24 saatte %3,6 oranında değer kazandı.

Polkadot üzerinde geliştirilen en popüler parachain’lerden biri olan Acala, son birkaç gün içerisinde bazı önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı.

Kısa bir süre önce Acala Network’te ağın işlevselliğini ve güvenliğini arttırmak amacıyla Sinai Yükseltmesi gerçekleştirildi. Bu yükseltme üç yoldan oluşuyor: likidite yolu, altyapı yolu ve aSEED yolu.

Polkadot cephesindeki en önemli gelişme Accumulate Machine (JAM) Gray Paper’ın piyasaya sürülmesi. Polkadot ve Ethereum ağlarındaki öğeleri bir araya getiren yükseltme, Nisan ayının sonlarında gerçekleştirildi.

Bununla birlikte bir diğer önemli gelişme ise Polkadot ile Amerikan futbol kulübü Inter Miami arasında kurulması beklenen potansiyel işbirliği. Geride bıraktığımız Nisan ayında Inter Miami CF Pazarlama ve Medya Hakları Ortağı Nico Zini, Polkadot ile güçlerini birleştirerek 8,8 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

Inter Miami, Arjantinli efsane Lionel Messi ve Uruguaylı yıldız Luis Suarez gibi önemli futbolcuları transfer etmesi sonrasında popülaritesini önemli ölçüde arttırdı. Takımın ortakları arasında ise ikonik futbolcu David Beckham yer alıyor.

Polkadot (DOT) Fiyatı

Kripto para piyasasındaki çöküşe meydan okuyarak son iki haftalık süreçte %5 oranında değer kazanan DOT, 7,07 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOT konusunda oldukça iyimser olan popüler analist Michael van de Poppe, 700 bini aşkın takipçisi bulunan hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Polkadot’tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Michael van de Poppe, “işlem darboğazlarını ortadan kaldıran ve daha verimli yapay zeka hesaplamalarını artıran” çoklu zincir kurulumu için övdü.

Michael van de Poppe, bu hafta başında Polkadot’u Ethereum dışındaki gelecek vaat eden blockchain’lerden biri olarak tanımladı ve DOT’un Mayıs ayındaki performansına vurgu yaparak varlığı kişsel portföyüne eklediğini söyledi.