Sincap temalı meme coin PNUT, son bir haftalık süreçte kaydettiği yükselişlerle en iyi performans gösteren kripto paralar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %16 ve son bir haftalık süreçte yaklaşık %1.500 oranında değer kazanan PNUT, 2 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında 57. sırada yer alıyor.

Binance’in Etkisi

PNUT’taki yükselişin en önemli nedenlerinden biri Binance’in popüler memecoin’i listelemesi oldu. Lider kripto para borsası Binance bu hafta başında PNUT’ı listeledi ve bu memecoin’in yüksek fiyat dalgalanmaları yaşayabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı.

Son haftalarda Binance’te listelenen diğer meme coin’ler arasında Ponke (PONKE) ve Simon’s Cat (CAT) de bulunuyor.

Elon Musk’ın Desteği

Geride bıraktığımız ay New York’ta yetkililer kuduz testi yapmak için evcil bir sincapı uyutarak öldürdü. Bu gelişme, tüm dünyada büyük tepki topladı. Tesla CEO’su Elon Musk, bu durumu eleştirerek olayı “hükümetin aşırı müdahalesi” olarak nitelendirdi ve “Donald Trump sincapları kurtarırdı” paylaşımını yaptı. Bu gelişme sonrasında Solana ağında Peanut’tan esinlenen PNUT adlı bir memecoin çıkarıldı.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın desteklediği varlıklar genellikle büyük fiyat dalgalanmaları yaşıyor. Bu konuda en iyi örneklerden biri de Dogecoin (DOGE). Elon Musk’ın ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) başına atanmasıyla Dogecoin (DOGE) son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meme Coin Çılgınlığı

PNUT’un fiyatını etkileyen diğer bir faktör ise memecoin alanındaki genel canlanma oldu. Başta Pepe (PEPE), Dogwifhat (WIF), Bonk Inu (BONK), Floki Inu (FLOKI) ve Popcat (POPCAT) olmak üzere birçok memecoin %10’larca artış kaydetti. Bu arada, meme coin sektörünün toplam piyasa değeri, ay başında 60 milyar dolar civarındayken şu anda 125 milyar doları aştı.

Bu gelişmeler PNUT’taki yükseliş trendini tetikleyerek memecoin’lere yönelik ilgiyi daha da arttırdı.