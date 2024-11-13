Kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesine rağmen PNUT, son 24 saatte %215 oranında değer kazanarak en büyük 77. kripto para oldu. Elon Musk’ın X platformundaki son paylaşımı, PNUT fiyatındaki artışı tetikledi.

PNUT Neden Yükseliyor?

Bitcoin 90.000 doların üzerine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledikten sonra fiyat düzeltmesine gitti. 13 Kasım Perşembe günü yaklaşık 3 bin dolar değer kaybederek 87.000 dolar bandına gerileyen Bitcoin, kripto para piyasası genelinde fiyat düzeltmesini tetikledi. Bu süreçte Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) gibi altcoin’lerde ise çift haneli kayıplar görüldü.

Piyasadaki düşüş trendine rağmen PNUT son 24 saatte %215 oranında değer kazanarak 1,42 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte piyasa değeri 1,4 milyar doları aşan PNUT, kripto para piyasasındaki en büyük 77. kripto para oldu.

PNUT’ta Elon Musk Etkisi

PNUT’un bu yükselişi, Elon Musk’ın X platformunda yaptığı bir yorumla ivme kazandı. Musk, yakında liderliğini üstleneceği Department of Government Efficiency (Hükümet Verimliliği Departmanı) ile ilgili bir gönderiye yanıt olarak şu paylaşımı yaptı:

ABD bir sincap ve memecoin sayesinde kurtuldu!

Solana blockchain’inde başlatılan PNUT adlı memecoin, Peanut isimli bir evcil sincaptan esinleniyor. Bu sincap, ay başında New York eyalet yetkililerinin kuduz testi amacıyla hayvanı uyutmasıyla gündeme geldi. Peanut’un yedi yıldır evde yaşayan bir evcil hayvan olması ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle bu karar büyük tepki topladı. Elon Musk bu gelişme sonrasında X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Eğer beni vurursan, hayal edebileceğinden daha güçlü hale gelirim. Obi PNut Kenobi.” ifadesine yer verdi.

Diğer Memecoin’ler Düşüşte

Kripto para piyasası genelindeki düşüş trendine rağmen PNUT, yükseliş yaşayan birkaç memecoin’den biri olarak ön plana çıkıyor. Piyasa değerine göre en büyük memecoin DOGE, son 24 saatte %3,1 oranında değer kaybetti. Shiba Inu (SHIB) ise %11 geriledi. POPCAT, BRETT, NEIRO ve MEW gibi diğer memecoin’ler de benzer düşüşler kaydedildi.