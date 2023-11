Bitcoin Stok Akış Modeli’nin yaratıcısı PlanB, Bitcoin’e dair yeni açıklamalarda bulundu. PlanB, Bitcoin’in şu anda boğa sezonuna hazırlık döneminde olduğunu ve güçlü bir boğa sezonuna doğru ilerlediğini belirtti.

PlanB, son açıklaması sırasında çarpıcı bir tahmine imza attı ve BTC fiyatının blok ödülü yarılanmasına kadar 32.000 dolar seviyesinin üzerinde kalacağını iddia etti. PlanB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin fiyatının bir sonraki blok ödülü yarılanmasına kadar 32.000-64.000 aralığına kalacağını öngördü. PlanB bu öngörüsünü yaratıcısı olduğu Stok Akış Modeli’ne dayandırıyor.

IMO bitcoin is currently in pre-bull market (yellow) and on track towards a full blown bull market (red, after halving unless earlier ETF approval).

Note I changed colors and stage names again, to better align with S2F model:

🟡pre-bull

🔴bull market

🔵pre-bear

🟢bear market pic.twitter.com/tmayjteVWv

— PlanB (@100trillionUSD) November 19, 2023