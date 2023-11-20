Bitcoin Stok Akış Modeli’nin yaratıcısı PlanB, Bitcoin’e dair yeni açıklamalarda bulundu. PlanB, Bitcoin’in şu anda boğa sezonuna hazırlık döneminde olduğunu ve güçlü bir boğa sezonuna doğru ilerlediğini belirtti.

PlanB, son açıklaması sırasında çarpıcı bir tahmine imza attı ve BTC fiyatının blok ödülü yarılanmasına kadar 32.000 dolar seviyesinin üzerinde kalacağını iddia etti. PlanB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin fiyatının bir sonraki blok ödülü yarılanmasına kadar 32.000-64.000 aralığına kalacağını öngördü. PlanB bu öngörüsünü yaratıcısı olduğu Stok Akış Modeli’ne dayandırıyor.

IMO bitcoin is currently in pre-bull market (yellow) and on track towards a full blown bull market (red, after halving unless earlier ETF approval). Note I changed colors and stage names again, to better align with S2F model:

🟡pre-bull

🔴bull market

🔵pre-bear

🟢bear market pic.twitter.com/tmayjteVWv — PlanB (@100trillionUSD) November 19, 2023

Blok Ödülü Yarılanması BTC’yi Nasıl Etkiliyor?

Bitcoin’de blok ödülü yarılanmaları her dört yılda bir gerçekleşiyor. Bu mekanizma, Bitcoin ağındaki blok ödülünü her 210.000 blokta bir yarı yarıya azaltıyor. Bitcoin’in üretimini yarı yarıya azaltan bu mekanizmanın Bitcoin fiyatını da olumlu bir şekilde etkiliyor. Şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere 3 blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. 2024 yılındaki yarılanmayla birlikte Bitcoin ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Tarihsel veriler, BTC’nin şimdiye kadarki tüm blok ödülü yarılanmalarından sonra boğa sezonuna başladığına işaret ediyor. PlanB’nin piyasa döngüsü modeli, varlığın şu anda boğa piyasası öncesi bir aşamada olduğunu gösteriyor. PlanB, ABD SEC’in spot Bitcoin ETF’lerinin beklenenden erken bir tarihte onaylanmazsa kripto para piyasasının yarılanmadan sonra güçlü bir boğa sezonuna başlayacağını öngörüyor.

PlanB’nin bu öngörüsü, Twitter’daki kripto para topluluğunda BTC’nin 29.000 dolarda satın alma fırsatı verip vermeyeceğine dair bir tartışmaya yanıt olarak geldi. CoinMarketCap verilerine göre BTC şu anda 37.000 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasının yaklaşık 137 gün içerisinde gerçekleşeceği öngörülüyor. PlanB’nin bu öngörüsünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

100.000 Dolardan 60.000 Dolara

PlanB’nin son tahmini, önde gelen analistin geride bıraktığımız Nisan ayında yaptığı bir diğer tahminle de uyumlu. PlanB, Nisan ayında yaptığı açıklamada BTC fiyatının blok ödülü yarılanmasının ardından 60.000 dolardan işlem göreceğini tahmin etmişti.

Bununla birlikte PlanB’nin bu öngörüsü, 2022 yılının Şubat ayında yayınladığı bir analizle ise çelişiyor. Zira PlanB o dönemde BTC fiyatının 2023 yılında 100.000 dolar bandında işlem göreceğini öngörmüştü. Ancak şu ana kadar BTC fiyatı 38.000 doların üzerine yükselmeyi başaramadı.

PlanB bu yılın başlarında ise BTC fiyatının 2025 yılına kadar 1 milyon dolarlık fiyat etiketine yükseleceğini öngördü.