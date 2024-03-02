Bitcoin daha ne kadar yükselebilir? PlanB’ye göre stok akış modeli, artık olması gerektiği gibi işliyor.

Bitcoin (BTC), popüler analist PlanB’ye göre yıl sonuna kadar sürecek bir parabolik ralliye başlıyor.

Anonim analist, cuma günü X’te paylaştığı gönderisinde Bitcoin’in piyasa döngüsünü resmeden bir grafiğe yer verdi. Grafiğe göre BTC, güncel fiyat hareketiyle “birikim aşamasından” çıktı.

Bitcoin Boğa Piyasası Başladı

PlanB paylaşımda “Piyasalar artık yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde yükseleceği için, kolay bir alım fırsatı görülmeyecek” ifadelerini kullandı. Analist, “Geçmişi rehber alacak olursak, 10 ay boyunca olağanüstü bir FOMO yaşayacağız. Fiyatta aşırı fırlamalara çok sayıda yüzde 30’luk düzeltme eşlik edecek,” diye ekledi.

PlanB, özellikle 2021 yılındaki boğa piyasasında en popüler analistlerden biri haline geldi. Analist, Bitcoin’in o yılki aylık kapanışlarından bazılarını doğru tahmin etmişti.

PlanB, ayrıca “stok akış modeli” adlı popüler bir Bitcoin fiyat modeli geliştirdi. BTC fiyatını zamanla artan nadirliğine dayalı olarak tahmin eden model, kripto paranın 2026’ya kadar 532 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin 2022’de 20 bin doların altına gerileyince, PlanB’nin modeli de “fazla iyimser” olduğu gerekçesiyle eleştirildi. BTC’nin şubat ayında 60 bin doların üzerine dönmesiyle, PlanB de modelin hala çalıştığı konusunda ısrar ediyor.

PlanB, “Bitcoin’in şubat kapanışı 61.181 dolar…Stok akış modelinin öngördüğü değere geri döndü,” diye belirtti.

Bitcoin’den Büyük Şubat Rallisi

Bitcoin fiyatı, ABD’de ocak ayında işleme açılan spot ETF’lerin de etkisiyle yıl başından beri yüzde 39 değer kazandı. Bitcoin, şubat ayında tarihinin en büyük aylık değer artışını kaydetti.

BlackRock, Fidelity ve Bitwise gibi şirketlerin piyasaya sürdüğü ETF’ler, işleme açıldıkları 11 Ocak’tan beri toplam 7 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Yeni ETF’lerin aldığı yatırım değeri, Grayscale Bitcoin Trust’tan (GBTC) çekilen yüklü miktarı bile dengeledi.

Birçok analist, ETF’lerin etkisiyle yükseliş trendinin süreceğini düşünüyor. Bunlardan biri olan Tom Lee, BTC’nin yıl sonuna kadar 150 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Yeni ve popüler bir başka Bitcoin modeli “Power Law” da BTC için parlak bir geleceğe işaret ediyor. Modelin yaratıcısı Giovanni Santostasi, stok akışı modeline pek katılmasa da BTC’nin iki yıl içinde 200 bin dolara ulaşmasını mümkün görüyor.