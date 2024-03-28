PlanB’nin anketine katılanların %71,9’u Bitcoin’in 2024 yılında 100.000 dolara yükseleceğine inanıyor.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması yaklaşıyor. Piyasa katılımcıları bu süreçte Bitcoin fiyatının yükseliş trendine devam edip etmeyeceğini ve zirvesini hangi fiyat seviyesinde kaydedeceğini düşünüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son birkaç haftadır fiyat düzeltmesindeydi. Bu haftayla birlikte tekrar toplarlanmaya başlayan Bitcoin (BTC) 71.528 dolara kadar yükseldikten sonra tekrar 70.000 doların altına geriledi. Fakat önde gelen analistler ve uzmanlar, Bitcoin’in 2024 yılı performansı konusunda iyimserliklerini koruyor. Bu isimlerden bazıları BTC fiyatının yıl sonuna kadar önemli bir kilometre taşını geride bırakacağına inanıyor.

Popüler kripto para analisti PlanB, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ankette takipçilerine Bitcoin’in ne zaman 100.000 dolara yükseleceğini sordu. Ankete katılanların %71,9’u Bitcoin’in 2024 yılının sonuna kadar 100.000 doların üzerine yükseleceğine inanıyor.

Bitcoin $100k in — PlanB (@100trillionUSD) March 25, 2024

Katılımcıların %18,1’lik bölümü ise Bitcoin’in 2025 yılında 100.000 dolara yükseleceği görüşünde. 2026 yılında veya sonrasında Bitcoin’in 100.000 dolara yükseleceğine inananların oranı ise %5,1 seviyesinde. Katılımcıların %4,9’u ise Bitcoin’in asla 100.000 dolara yükselmeyeceği görüşünde.

Şu anda Bitcoin’de yükselişi tetikleyen birçok katalizör var. Bu nedenle BTC fiyatının kısa süre içerisinde 100.000 dolara yükseleceği öngörülüyor. Bu katalizörlere örnek olarak şunlar gösterilebilir.

Kısa bir süre önce Coinbase Premium Endeksi de pozitife döndü. Bu, ABD’deki bireysel ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep sürekli olarak artıyor. Bu süreçte yeni oyuncular da kendi ETF’lerini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Örnek vermek gerekirse, varlık yönetim şirketi Hashdex, vadeli Bitcoin ETF’ini spot Bitcoin ETF’ine dönüştürerek bu alana giriş yaptığını duyurdu. Söz konusu ürün Hashdex Bitcoin ETF olarak yeniden adlandırıldı. ETF, varlıklarını ağırlıklı olarak spot Bitcoin’e tahsis edecek ve küçük bir kısmı Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatıracak.

Zengin Baba Yoksul Baba adlı çok satan kitabın yazarı Robert Kiyosaki bu hafta başında yaptığı açıklamada Bitcoin’i en iyi yatırım seçeneği olduğunu söyledi, ABD dolarını ise sert bir şekilde eleştirdi.