BTC’nin 5 aylık gerçekleştirilmiş fiyatı 40 bin dolar seviyesinde.

Spot ETF onayı sonrası yaşanan düşüşün izleri tamamen silindi, halving ise fiyatın yakında yükseleceği beklentisini tetikliyor. Kripto topluluğu da Bitcoin fiyatının yıl içinde ne kadar yükselebileceği konusunda tahmin yürütmeye başladı.

Stok-akış modelinin yaratıcısı PlanB, Bitcoin’in gerçekleşmiş fiyatından dolayı 40.000 doların altına inmeyeceğini düşünüyor.

En büyük kripto para, yeni yıla ABD’de spot ETF’lerin onay almasından kaynaklı olarak inişli çıkışlı başladı. ETF’lerin işleme açılması çoğu kişinin beklediği gibi “haberin satıldığı” bir olay oldu ve BTC fiyatı, takip eden haftalarda yaklaşık 10 bin dolar düşüş gösterdi.

Kaybettiği değeri büyük ölçüde geri kazanmayı başaran Bitcoin, gün itibarıyla yeniden 45 bin doların üzerinde seyrediyor. Popüler analist PlanB, Bitcoin için 40.000 dolar altına gerileme öngörmüyor, hatta bunun bir daha asla yaşanmayabileceğini düşünüyor.

Bu düşüncenin ardında Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı yatıyor. Analist, BTC’nin genel gerçekleşen fiyatının geçtiğimiz aydan itibaren yükselişe geçtiğini ve mevcut durumda 23 bin dolar ölçüldüğünü açıkladı.

Bitcoin’in 2 yıllık gerçekleşen fiyatı 32 bin dolar, 5 aylık gerçekleşen fiyatı ise 40 bin dolar ölçülüyor. BTC, 45 bin dolar ölçülen güncel spot fiyatıyla tüm bu gerçekleşen fiyatların üzerinde seyrediyor, ki PlanB bu durumu “son derece olumlu bir işaret” olarak yorumluyor. PlanB, ayrıca Bitcoin’in piyasa fiyatının bir daha asla 40 bin doların altına inmeyebileceğini söyledi.

Realized prices are all increasing, and bitcoin is above them all = bullish. Also, 5M realized price (currently $40k) acts like a floor for the dips in bull markets (red arrows). So .. never below $40k again?

More info here: https://t.co/r5jEOGC3QS pic.twitter.com/aemAq8Q3C8

— PlanB (@100trillionUSD) February 8, 2024