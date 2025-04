Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında, Mart 2020’deki pandemi çöküşünden bu yana görülmemiş bir panik havası hâkim. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederken, sektörden 240 milyar dolardan fazla para çıkışı yaşandı.

Diğer yandan, borsalarda da işler pek iç açıcı değil. Hisse senedi vadeli işlemleri üç gün içinde yüzde 15 düştü. Kobeissi Letter isimli finans bülteni bu durumu şu şekilde özetledi:

Petrol fiyatları 60 doların altına gerileyerek talep çökmüş hissi verirken, altın iki işlem gününde 180 dolar değer kaybetti.

Current situation:

1. Stock market futures are down -15% in 3 days like we are in a depression

2. Oil prices are trading below $60 like demand has collapsed

3. Gold prices are down $180 in 2 sessions like there's a flight to cash

4. Bond prices are skyrocketing like the…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 6, 2025