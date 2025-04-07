Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında, Mart 2020’deki pandemi çöküşünden bu yana görülmemiş bir panik havası hâkim. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederken, sektörden 240 milyar dolardan fazla para çıkışı yaşandı.

Diğer yandan, borsalarda da işler pek iç açıcı değil. Hisse senedi vadeli işlemleri üç gün içinde yüzde 15 düştü. Kobeissi Letter isimli finans bülteni bu durumu şu şekilde özetledi:

“Sanki ekonomik buhrana girmişiz gibi.”

Petrol fiyatları 60 doların altına gerileyerek talep çökmüş hissi verirken, altın iki işlem gününde 180 dolar değer kaybetti.

Current situation: 1. Stock market futures are down -15% in 3 days like we are in a depression 2. Oil prices are trading below $60 like demand has collapsed 3. Gold prices are down $180 in 2 sessions like there's a flight to cash 4. Bond prices are skyrocketing like the… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 6, 2025

Panik Seviyesi: 2020 Karantinası

Neredeyse beş yıl önce, Mart 2020’de, dünya çapında başlayan karantinalarla birlikte kripto para piyasaları yaklaşık bir haftada yüzde 50’ye yakın erimişti.

2025’e geldiğimizde tablo daha da büyük. Zira son bir ayda sektörden çıkan para yarım trilyon doları aştı. Bu rakam, 2020 Mart’ındaki toplam kripto piyasa değerinin iki katından fazla. Üstelik bu çıkışın neredeyse yarısı son 24 saate ait.

Kobeissi, “Ayı piyasası havası, tarihsel olarak en yüksek seviyelerine yaklaşmış durumda.” yorumunu yaparken, piyasaların artık ‘Kara Pazartesi’ olasılığını genel beklenti haline getirdiğini belirtti.

Raporda ayrıca, ABD borsa vadeli işlemlerindeki düşüşle birlikte S&P 500 vadeli işlemlerinin yüzde 22 gerileyerek resmi olarak ayı piyasasına girdiği kaydedildi. ABD hisse senedi piyasasının son 32 işlem gününde her gün ortalama 400 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığı da vurgulandı.

Here are all the markets that hit circuit breakers today so far: China

Taiwan

Japan

Russell Futures

Australia

Singapore$VIX is up 14.62%. pic.twitter.com/FLBsDz1oFM — unusual_whales (@unusual_whales) April 7, 2025

Asya Borsaları Çakıldı

Yeni haftaya başlarken Asya borsalarında da tablo kırmızı. Pazartesi günü işlem gören pek çok piyasa çift haneli kayıplar yaşadı. Bazı borsalarda “devre kesiciler” devreye girdi.

Ekonomist ve yatırımcı Raoul Pal, yaşananları şu sözlerle yorumladı:

“Pazar ve Pazartesi günü piyasalarda korkunun en yoğun hali hissedildi. Ama bu da geçecek.”

Ardından yatırımcılara şöyle seslendi: “Koltuğun altına bakın, kenarda köşede nakit kaldıysa değerlendirme zamanı çok yaklaşıyor. Boğa piyasasında böyle düşüşler adeta birer fırsattır.”