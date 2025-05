Kripto para piyasalarında 9 Mayıs Cuma günü, 26 bin adet Bitcoin opsiyon sözleşmesinin süresi dolacak.

Toplam değeri 2,57 milyar doları bulan bu sözleşmeler, piyasadaki yönü belirleyebilir. Aynı gün ayrıca 164 bin Ethereum opsiyonu da vadesini tamamlayacak. Bu kontratların toplam değeri ise 257 milyon dolar. Böylece haftanın son işlem gününde toplamda 2,8 milyar dolarlık kripto opsiyonu sona erecek.

Opsiyon piyasasında satım/alım oranı yüzde 91 seviyesinde konumlanıyor. En fazla zararın yaşanacağı “maksimum acı” noktası 93 bin dolar olarak hesaplanıyor. Bu seviye, spot Bitcoin fiyatının yaklaşık 10 bin dolar altında kalıyor. En yoğun açık pozisyon ise 100 bin dolar seviyesinde ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem hacmini temsil ediyor. 80 bin ve 85 bin dolar seviyelerinde de toplam 1 milyar dolardan fazla açık pozisyon bulunuyor. Ancak fiyatlardaki yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, ayıların bu seviyelere ulaşması kısa vadede zor görünüyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

At 08:00 UTC tomorrow, over $2.8B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $2.57B notional | Put/Call: 0.91 | Max Pain: $93K$ETH: $257M notional | Put/Call: 1.20 | Max Pain: $1.8K

BTC just tagged $99K.

With expiry ahead, positioning… pic.twitter.com/w0uyUV5Cvg

— Deribit (@DeribitOfficial) May 8, 2025