Kripto para piyasalarında 9 Mayıs Cuma günü, 26 bin adet Bitcoin opsiyon sözleşmesinin süresi dolacak.

Toplam değeri 2,57 milyar doları bulan bu sözleşmeler, piyasadaki yönü belirleyebilir. Aynı gün ayrıca 164 bin Ethereum opsiyonu da vadesini tamamlayacak. Bu kontratların toplam değeri ise 257 milyon dolar. Böylece haftanın son işlem gününde toplamda 2,8 milyar dolarlık kripto opsiyonu sona erecek.

Opsiyon piyasasında satım/alım oranı yüzde 91 seviyesinde konumlanıyor. En fazla zararın yaşanacağı “maksimum acı” noktası 93 bin dolar olarak hesaplanıyor. Bu seviye, spot Bitcoin fiyatının yaklaşık 10 bin dolar altında kalıyor. En yoğun açık pozisyon ise 100 bin dolar seviyesinde ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem hacmini temsil ediyor. 80 bin ve 85 bin dolar seviyelerinde de toplam 1 milyar dolardan fazla açık pozisyon bulunuyor. Ancak fiyatlardaki yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, ayıların bu seviyelere ulaşması kısa vadede zor görünüyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨 At 08:00 UTC tomorrow, over $2.8B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $2.57B notional | Put/Call: 0.91 | Max Pain: $93K$ETH: $257M notional | Put/Call: 1.20 | Max Pain: $1.8K BTC just tagged $99K.

With expiry ahead, positioning… pic.twitter.com/w0uyUV5Cvg — Deribit (@DeribitOfficial) May 8, 2025

Yükselişin etkisiyle birlikte spot piyasalar yeniden hareketlendi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,3 değer kazanarak 103.461 dolara yükseldi. Cuma sabahı Asya seansında 102.689 dolardan işlem gören BTC, tüm zamanların zirvesine sadece yüzde 5,4 uzaklıkta yer alıyor.

Ethereum tarafında da güçlü bir ivme var. Haftanın başında gerçekleşen Pectra güncellemesinin ardından Ethereum, Cuma sabahı yüzde 20’nin üzerinde yükselişle 2.200 dolar seviyesini aştı. Son 1 ayda değer kazancı yüzde 50’yi geçti.

Dogecoin, Cardano, Sui, Chainlink, Avalanche ve Stellar gibi altcoin’lerde de çift haneli artışlar görüldü.

Toplam kripto piyasa değeri 3,33 trilyon dolara ulaşarak son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, faiz indirimi ihtimalinin azaldığını belirtse de, piyasaya dair gelecek güvercin sinyallerin yeni bir ralli başlatabileceğine dikkat çekiyor.