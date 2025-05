Kripto piyasaları, 30 Mayıs Cuma günü 11,5 milyar dolar değerinde opsiyon sözleşmesinin vadesinin dolmasına hazırlanıyor. Ay sonuna denk gelen bu büyük vade günü, son günlerde geri çekilme yaşayan piyasalarda volatiliteyi artırabilir.

Yaklaşık 92 bin 500 Bitcoin opsiyon sözleşmesi, toplam 10 milyar dolarlık işlem hacmiyle bugün sona eriyor. Sözleşmelerin put/call oranı 0,87 seviyesinde; bu da yükseliş yönlü (call) pozisyonların, düşüş yönlü (put) pozisyonlara kıyasla bir miktar fazla olduğunu gösteriyor.

“En fazla zararın” yaşanabileceği seviye, 100 bin dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık 6 bin dolar altında yer alıyor. Deribit verilerine göre, açık pozisyonların en yoğunlaştığı fiyat noktası 120 bin dolar; burada 1,7 milyar dolar büyüklüğünde açık pozisyon bulunuyor. 110 bin dolar seviyesinde ise 1,6 milyar dolarlık pozisyon açık durumda yer alıyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

At 08:00 UTC tomorrow, over $11.7B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $10.03B notional | Put/Call: 0.87 | Max Pain: $100K$ETH: $1.67B notional | Put/Call: 0.83 | Max Pain: $2,300

Calls dominate OI at higher strikes, reflecting… pic.twitter.com/VlISVbmL8t

— Deribit (@DeribitOfficial) May 29, 2025