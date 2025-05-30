Kripto piyasaları, 30 Mayıs Cuma günü 11,5 milyar dolar değerinde opsiyon sözleşmesinin vadesinin dolmasına hazırlanıyor. Ay sonuna denk gelen bu büyük vade günü, son günlerde geri çekilme yaşayan piyasalarda volatiliteyi artırabilir.

Bitcoin’de 92 Bin 500 Kontrat Vadesini Dolduruyor

Yaklaşık 92 bin 500 Bitcoin opsiyon sözleşmesi, toplam 10 milyar dolarlık işlem hacmiyle bugün sona eriyor. Sözleşmelerin put/call oranı 0,87 seviyesinde; bu da yükseliş yönlü (call) pozisyonların, düşüş yönlü (put) pozisyonlara kıyasla bir miktar fazla olduğunu gösteriyor.

“En fazla zararın” yaşanabileceği seviye, 100 bin dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık 6 bin dolar altında yer alıyor. Deribit verilerine göre, açık pozisyonların en yoğunlaştığı fiyat noktası 120 bin dolar; burada 1,7 milyar dolar büyüklüğünde açık pozisyon bulunuyor. 110 bin dolar seviyesinde ise 1,6 milyar dolarlık pozisyon açık durumda yer alıyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨 At 08:00 UTC tomorrow, over $11.7B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $10.03B notional | Put/Call: 0.87 | Max Pain: $100K$ETH: $1.67B notional | Put/Call: 0.83 | Max Pain: $2,300 Calls dominate OI at higher strikes, reflecting… pic.twitter.com/VlISVbmL8t — Deribit (@DeribitOfficial) May 29, 2025

Öte yandan türev ürün platformu Greeks Live, son güncellemesinde piyasanın hâlâ Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşabileceği yönünde iyimser olduğunu belirtti. Firma ayrıca, put/call oranının düşmeye devam ettiğini ve 100 bin dolar üzerindeki fiyat seviyelerinin yıl boyunca korunduğunu da vurguladı.

Ethereum’da 624 Bin Sözleşme Sona Eriyor

Ethereum cephesinde de büyük bir vade kapanışı yaşanıyor. Yaklaşık 624 bin ETH opsiyon sözleşmesi, 1,62 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Maksimum zarar seviyesi 2 bin 300 dolar olarak hesaplanırken, put/call oranı 0,81 olarak ölçüldü.

Greeks Live değerlendirmesinde, Ethereum’daki yukarı yönlü hareketin yavaşladığını ve piyasanın hem fiyat hem de volatilite açısından yeniden dengelendiğini ifade etti.

Piyasalarda Sert Düşüş

Vade günü öncesinde piyasadaki geri çekilme hız kazandı. Son 24 saatte toplam kripto piyasa değeri yüzde 4,4 düşerek 3,46 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin, Cuma sabahı Asya piyasasında 106 bin doların altına sarkarak günlük bazda yüzde 2 oranında değer kaybetti. Ethereum ise yüzde 5 düşüşle 2 bin 600 dolar seviyesinin altına indi.

Altcoin’lerde ise daha sert kayıplar görüldü. Solana, Dogecoin, Cardano, Hyperliquid, Chainlink ve Avalanche gibi önde gelen projeler en fazla düşenler arasında yer aldı.