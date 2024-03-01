Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son birkaç günde yaklaşık %5’lik yükseliş yaşadı.

Bu hafta başından bu yana devam eden yükseliş trendinin ardından 1 Mart Cuma günü kripto para piyasası fiyat düzeltmesine gitti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 62.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Bu süreçte birçok altcoin düşüşe geçti. LTC, LEO ve TAO dışındaki çoğu kripto para birimi günlük bazda düşüşte.

Bitcoin Sakinleşti Ancak Piyasa Hakimiyeti Yükselişte

Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasasında manzara tamamen değişti. Bitcoin fiyatı 51.000 dolar banından 64.000 dolara kadar yükselerek yaklaşık 13.000 dolarlık artış yaşadı. Ancak 64.000 doları geçemeyen Bitcoin şu sıralar 62.000 dolar bandında konsolide oluyor.

Çarşamba günü 64.000 dolarla son 26 ayın en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin (BTC) yine aynı gün 59.000 doların altına gerileyerek kripto para piyasasında yüz milyonlarca dolarlık likiditasyona yol açtı.

Son yükselişlerle birlikte piyasa değeri 1,222 trilyon doların üzerine yükselen Bitcoin (BTC) hala küresel çapta en büyük 10 finansal varlık arasında yer alıyor. Bununla birlikte CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 27 Şubat’tan bu yana yaklaşık %5 oranında artarak son iki ayın en yüksek seviyesi olan %50,5’e ulaştı.

En Çok Yükselen ve En Çok Düşen Kripto Paralar

Bu hafta başından bu yana kayda değer yükselişler yaşayan altcoin’ler de son 24 saatte düşüşe geçti. Günlük bazda %1’lik düşüş yaşayan Ethereum (ETH) 3.422 dolardan, %0,95 oranında değer kaybeden Binance Coin (BNB) ise 407,70 dolardan işlem görüyor.

Avalanche, Dogecoin, Polkadot, Polygon ve Shiba Inu gibi popüler kripto paralarda ise daha büyük çaplı düşüşler yaşandı. İşte son 24 saatte en çok düşen kripto paralar:

Dogecoin (DOGE): -%4,93 Shiba Inu (SHIB): -%4,11 Polkadot (DOT): -%3,32 Polygon (MATIC): -%2,77 Internet Computer (ICP): -%2,38 Avalanche (AVAX): -%1,99 Chainlink (LINK): -%1,51 Tron (TRX): -%1,09 Cardano (ADA): -%0,95 Binance Coin (BNB): -%0,95

Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

Solana (SOL): %4,70 Toncoin (TON): %4,31 Litecoin (LTC): %2,48 Bitcoin Cash (BTC): %0,39

Yukarıdaki dört kripto para birimi haricindeki diğer projeler düşüşte. Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,424 trilyon dolar seviyesinde.