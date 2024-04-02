Kripto para piyasası son 24 saatte fiyat düzeltmesine gitti. Bu süreçte birçok kripto para biriminde ciddi değer kayıpları yaşadı.

Son 24 saatte yaşanan düşüşler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 120 milyon dolarlık düşüş yaşayarak 2,626 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin (BTC) %5,2 oranında değer kaybederek 66.000 doların altına geriledi. ETH -%6, SOL -%8,3 ve DOGE -%9,9 oranında değer kaybetti.

Bitcoin 66.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son birkaç saat içerisinde 4.000 doların üzerinde değer kaybı yaşayarak 66.000 doların altına geriledi. BTC fiyatının 70.000 dolardan 66.000 doların altına gerilemesi, kripto para piyasasında 430 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, bu geri çekilmenin, piyasanın daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından faydalı olacağını düşünüyor. 18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması öncesinde gelen bu düşüş, tarihsel modeller tarafından da destekleniyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin (BTC) fiyatının geçmiş dönemlerde de blok ödülü yarılanmasına çok az bir süre kala düşüş trendine girdiğini gösteriyor.

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En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Son 24 saatte neredeyse altcoin’lerin tamamı kırmızıya bürünmüş durumda. Birçok altcoin bu süreçte Bitcoin’den daha yüksek oranlarda düşüş yaşadı.

Son haftalarda kripto para piyasasını etkisi altına alan memecoin’lerde de kritik düşüşler kaydedildi. DOGE -%9,5, SHIB -%7,9, WIF -%14,3, PEPE -%12,6 ve FLOKI -%9,6 oranında değer kaybı yaşadı.

Öte yandan APT -%14,3, PYTH -%13,5, ONDO -%12,5 ve BSV -%12,2 oranında düşüş yaşadı. Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

Core (CORE): %17,7 Bittensor (TOA): %6,5 Maker (MKR): %1,6 Bitget Token (BGB): %0,5

Yukarıdaki dört projenin dışında tüm kripto paralar düşüşte. Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %5,2 oranında azalarak 2,615 trilyon dolara geriledi.