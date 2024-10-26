Bitcoin fiyatı, Cuma gecesi Wall Street Journal’ın Tether haberi ve Cumartesi günü sabah saatlerinde İsrail’in İran’a hava saldırısı düzenlemesi sonucu sert fiyat dalgalanmaları kaydetti.

Bu gelişmeler sonrasında 65.563 dolara kadar gerileyen Bitcoin sonrasında hızlı bir şekilde toparlanarak yeniden 67.000 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti artarken birçok altcoin ciddi değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de Fiyat Dalgalanmaları Yeniden Arttı

Hafta başında 68.000 dolardan 69.500 dolara yükselen Bitcoin, böylelikle son 3 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetmişti. Ancak sonrasında güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya kalan Bitcoin Çarşamba günü 65.000 dolara kadar geriledikten sonra Perşembe ve Cuma günleri boyunca 69.000 dolara yakın seviyeleri tekrar test etti.

Cuma gecesi Wall Street Journal’ın ABD hükümetinin Tether’e soruşturma başlattığı yönündeki haberi, kripto para piyasasına bir kez daha düşüş getirdi. Her ne kadar Tether CEO’su Paolo Ardoino hızlı bir şekilde bu iddiaları reddetse de Bitcoin dakikalar içerisinde 3.000 dolarlık değer kaybı yaşadı. Bu süreçte kripto para piyasasında 400 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Öte yandan Cumartesi günü erken saatlerde İsrail’in İran’a karşı hava saldırısı başlatması da düşüş trendini körükledi. Bitcoin fiyatı bu gelişme sonucunda Türkiye saatiyle 02:25’te 65.500 dolara kadar geriledi. Tüm bu gelişmelere rağmen toparlanarak kayıplarının önemli bir kısmını silen Bitcoin, haberimizin hazırlandığı sırada 67.143 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Altcoin Piyasasında Kan Kaybı

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti artarken, altcoin’lerde daha sert düşüşler gözlemlendi. Ethereum, Binance Coin, Tron, Ripple, Bitcoin Cash ve Cardano %1 ile %3,5 arasında değer kaybederken, SOL, DOGE, TON, AVAX, LINK ve SHIB gibi altcoin’lerde kayıplar %5’i aştı. Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar şu şekilde:

Arweave (AR): -%9,6 Calestia (TIA):-%9,4 GALA (GALA): -%8,8 JasmyCoin (JASMY): -%8,3 Core (CORE): -%7,5 FLOKI (FLOKI): -%7,3 NEAR Protocol (NEAR): -%7,3 Injective (INJ): -%7,1 Optimism (OP): -%7,1 Internet Computer (ICP): -%7,1

Kripto para piyasasındaki düşüş trendine rağmen son 24 saatte bazı projeler kayda değer yükselişler yaşandı. Günlük bazda %35,7 oranında değer kazanan Goatseus Maximus (GOAT) ilk sırada yer alırken onu %1,6’lık yükselişle Popcat (POPCAT) takip ediyor. Bugün en çok yükselen iki kripto para biriminin de memecoin olması dikkat çekiyor.