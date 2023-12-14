Cardano (ADA) son 24 saatte kaydettiği %14,6’lIk yükselişle, yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında en iyi performans gösteren varlık oldu.

Bitcoin (BTC) son birkaç günde 40.000 dolar ile 41.000 dolar bandında işlem gördükten sonra yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Günlük bazda %4,3 oranında değer kazanan lider kripto para birimi BTC böylelikle 43.000 dolara geri döndü.

Bu süreçte Cardano (ADA) %15,6 oranında değer kazanan Cardano (ADA) bu süreçte yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında en iyi performans gösteren varlık oldu. DOT, SHIB, AVAX ve SOL’da da kayda değer yükselişler yaşandı.

Bitcoin 43.000 Dolara Geri Döndü

Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız Cumartesi günü 44.700 dolar ile son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu bölgede tutunmayı başaramayan lider kripto para birimi sonrasında düşüşe geçti ve Pazartesi günü 41.000 doların altına geriledi.

13 Aralık’ta FOMC toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararını açıklaması sonucu finansal piyasalarda fiyat dalgalanmaları yeniden arttı. Fed’in politika faizini sabit bırakmasının ardından Bitcoin yönünü tekrar yukarıya çevirdi ve 43.000 doları aştı. Sonuç olarak Bitcoin’in piyasa değeri de yükselişe geçti ve 30 milyar dolar artarak 840 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %52’nin üzerinde kaldı.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Dünkü faiz kararına kadar Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de kırmızı renkteydi. Ancak son 24 saatte işler değişti. En yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar arasında %14,6 oranında değer kazanan Cardano (ADA) dikkat çekiyor.

Bu süreçte Solana (SOL) %9,5, Polkadot (DOT) %8,8, Avalanche (AVAX) %7,4, Shiba Inu (SHIB) %7 oranında değer kazandı. Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Polygon (MATIC), Toncoin (TON), Litecoin (LTC), Uniswap (UNI) ve Bitcoin Cash (BTC) de bu süreçte kayda değer yükselişler yaşadı.

İlk 100 arasında en çok yükselen kripto para birimleri şu şekilde:

Bonk Inu (BONK) %49,3

Helium (HNT) %39,1

Injective (INJ) %27,3

Stacks (STC) %24,3

Render (RNDR) %21,9

Kujira (KUJI) %23,2

Calestia (TIA) %18,6

Osmosis (OSMO) %17,1

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 84,5 milyar dolar arttı.