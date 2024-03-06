Son 24 saat oldukça hareketli geçti ve kripto para piyasasında yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Bitcoin (BTC) fiyatı 5 Mart 2024’te 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazeledi. Ancak bu seviyede reddedilen BTC sert bir fiyat düzeltmesine gitti ve yaklaşık 10 bin dolar değer kaybı yaşadı. Son 24 saatte Bitcoin bu kayıpların bir kısmını telafi etmeyi başardı.

Bu süreçte altcoin’lerdeki fiyat dalgalanmaları da arttı. Bazı altcoin’ler, agresif bir şekilde yükseliş trendine devam ederek etkileyici kazançlar kaydetti. Ethereum (ETH) son 24 saatte %3,8 oranında değer kazanarak 3.855 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından bu yana kripto para piyasasındaki hareketlilikler ciddi anlamda arttı. Son birkaç haftada agresif bir şekilde yükselen BTC, 5 Mart 2024 tarihinde 69.000 dolara yükseldi. Böylelikle BTC, son olarak 10 Kasım 2021’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazeledi.

Kripto para topluluğu, Bitcoin’in 69.000 dolarlık bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyordu ve bu dün gerçekleşti.

Ancak Bitcoin’in (BTC) 69.000 dolar seviyesini aşmasının ardından ayılar devreye girdi ve BTC fiyatı 10.000 dolarlık devasa bir fiyat düzeltmesine gitti.

Dün 59.323 dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi BTC bugün 67.000 dolara geri yükselmeyi başardı. BTC’nin piyasa değeri 1,309 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,9 olarak ölçümleniyor.

Ethereum (ETH) 3.800 Doları Aştı

Çoğu altcoin son 24 saatte Bitcoin’in performansını taklit etti. Dün Bitcoin’de yaşanan 10 bin dolarlık düşüşün ardından altcoin’lerde de kan gövdeyi götürdü. Polkadot, ICP, Shiba Inu, Bitcoin Cash ve Dogecoin ve ICP %12’ye varan düşüşler yaşadı.

Öte yandan son günlük ölçekte yükseliş yaşayan kripto paralar da yok değil. Son 24 saatte Uniswap (UNI) %16,4, Leo Token (LEO) %11,2, Aptos (APT) %12,8 oranında değer kazandı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): %13,7 Uniswap (UNI): %16,4 Aptos (APT): %13,6 Terra Luna Classic (LUNC): %13,1 Arweave (AR): %17,3 Leo Token (LEO): %11,2 Floki Inu (FLOKI): %6,5 Fetch.ai (FET): %10,5 Pepe (PEPE): %4,9 Optimism (OP): %5,7

Son 24 saatte yaklaşık %3,8 oranında değer kazanan ETH, şu anda 3.825 dolar bandında işlem görüyor. ETH bugün erken saatlerde 3.850 doları aşarak son iki yılın en yüksek seviyesini belirledi.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,1 oranında azaldı ve 2,617 trilyon dolara geriledi.