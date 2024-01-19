Son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasında düşüş trendi devam etti. Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) %4’ün üzerinde değer kaybı yaşadı.

Son 24 saatlik zaman diliminde %2,65 oranında değer kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 41.314 dolar bandında işlem görüyor.

10 Ocak’ta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından düşüş trendine başlayan Bitcoin, son yaşanan fiyat düzeltmesiyle birlikte 2023 yılının Aralık ayındaki seviyelerine geriledi.

Altcoin’lerde de durum oldukça benzer. Öyle ki kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık 50 milyar dolarlık düşüş yaşadı.

Bitcoin (BTC) 41.000 Doların Altına Geriledi

Geride bıraktığımız hafta, SEC’in 11 spot Bitcoin ETF’ine onay vermesiyle birlikte oldukça hareketli geçti. Öyle ki spot Bitcoin ETF’lerinin ilk işlem gününde lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 49.000 dolara yükseldi. Ancak takip eden 3 gün içerisinde Bitcoin sert bir fiyat düzeltmesine gitti ve 40.500 doların altına kadar geriledi.

Bitcoin (BTC) fiyatı şu anda, 11 Ocak’ta kaydedilen 2024 yılının en yüksek seviyesinin yaklaşık 8 bin dolar altında işlem görüyor.

Son bir haftalık süreçte 43.000 dolar direncini desteğe dönüştürmek için çabalayan lider kripto para birimi, bu girişiminde başarısız olmasının ardından yönünü aşağıya çevirdi. Son 24 saatlik süreçte yaklaşık 2 bin dolarlık sert bir düşüş daha yaşayan Bitcoin (BTC), 40.500 dolar bandına kadar geriledi. Bu düşüşün ardından bir miktar toparlanan Bitcoin (BTC), 19 Ocak itibariyle 41.200 dolar bandında işlem görüyor.

Piyasa değeri 809 milyar dolara gerileyen Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyet ise %49,6 seviyesinde.

Altcoin’ler de Kırmızı Renkte

Bitcoin’deki (BTC) kötü gidişat altcoin’leri de olumsuz etkiledi. Son 24 saatte Ethereum (ETH) %0,77 oranında değer kaybederek 2.500 doların altında geriledi. Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) %4’ün üzerinde değer kayıpları yaşadı. Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) ise yaklaşık %1,6 oranında düşüş yaşadı.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 kripto para arasında yeşil renkte olan tek varlık Binance Coin (BNB).

Bununla birlikte son 24 saatte yükseliş yaşayan kripto paralar da yok değil. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar şu şekilde:

MANA %5,52 TIA %4,55 LINK %2,81 LTC %2,21 ASTR %1,96 RUNE %1,42 AR %1,46 FLR %1,46 BNB %1,2 TRX %0,67

Son 24 saatlik süreçte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,98 oranında azalarak 1,63 trilyon dolara geriledi.