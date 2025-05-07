ABD merkez bankası Fed, 7-8 Mayıs tarihli politika toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor, ancak tüm dikkatler Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda.

Özet:

Faiz sabit kalacak gibi görünüyor ve gözler Powell’ın enflasyon ve tarife yorumlarında

Trump yönetimi faiz indirimi için baskıyı artırıyor. Ekonomistler, Fed’in temkinli ve veri odaklı kalmasını bekliyor.

Trump yönetimi faiz indirimi için baskıyı artırıyor. Ekonomistler, Fed’in temkinli ve veri odaklı kalmasını bekliyor. Powell’ın açıklamaları, 2025’in geri kalanında ekonomi politikalarının yönü açısından kritik öneme sahip olabilir.

Faiz Sabit, Odağın Merkezi Powell

Piyasalar, bu hafta federal fon faiz oranında değişiklik beklemiyor. CME Group’un FedWatch aracına göre, Fed’in %4,25 – %4,50 hedef aralığını koruma olasılığı %97. 2024’te yapılan üç faiz indiriminin ardından, Fed Aralık ayından bu yana herhangi bir hamlede bulunmadı.

Ancak yatırımcılar ve ekonomistler, Powell’ın toplantı sonrası basın toplantısında vereceği mesajları dikkatle bekliyor. Enflasyon, durgunluk (stagflasyon) riski ve 2025’teki olası faiz indirimi beklentileri, bu açıklamaların merkezinde yer alacak.

Ekonomik Görünüm: Belirsizlik Hâkim

Geçtiğimiz hafta açıklanan ilk çeyrek GSYH verilerine göre ekonomi %0,3 küçüldü. Bu sonuç, Trump yönetiminin harcamaları kısmaya yönelik politikalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Nisan ayında tarım dışı istihdamda 177.000 kişilik bir artış kaydedilmesi, Powell’a faiz oranlarını sabit tutması için ek bir neden sundu.

MFS Investment Management baş ekonomisti Erik Weisman, “Trump’ın tarifeleri makroekonomik görünümü belirsizleştiriyor. Powell büyük ihtimalle bekle-gör yaklaşımını sürdürecek.” dedi.

Trump’tan Faiz Baskısı

Başkan Donald Trump, Powell ve Fed’in faiz indirmesini istiyor. Eğer bu hafta olmasa bile, Temmuz’da bir faiz indirimi için bastırıyor.

CME FedWatch verisine göre Fed’in Mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimali %3. Haziran toplantısı için bu oran %31, Temmuz’da ise %80’e çıkıyor. Ancak Oxford Economics’ten Ryan Sweet, faiz indiriminin Aralık ayına kadar gecikeceğini düşünüyor. Bu gecikme, enflasyon baskılarının hafiflemesi ve işgücü piyasasında yavaşlama beklentisine dayanıyor.

“Net Bir Sinyal Beklemeyin”

Eski Fed baş ekonomisti ve Yale Üniversitesi’nden Bill English, “Fed henüz tarifelerin tüketici ve işletmeler üzerindeki etkisini bilmiyor. Powell net bir yön işareti vermekten kaçınacaktır,” dedi.

Global X Yatırım Stratejisi Başkanı Scott Helfstein, Fed’in şu anda ekonomik verileri bekleyip değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi:

“Ne büyüme ne enflasyon net. Fed’in elini oynatması için güçlü bir neden yok. Daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını tekrarlamaları muhtemel.”