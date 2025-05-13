ABD’nin nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin ve altcoin’ler salı günü dar bir bantta işlem gördü. Kripto piyasası, son rallinin ardından sindirme sürecine girmiş görünüyor.

Bitcoin 103.800 dolardan işlem görürken, Ethereum 2.620 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutundu. Toplam kripto para piyasa değeri yaklaşık 3,487 trilyon dolarda kaldı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,3’e gerilerken, aylık enflasyon ise marttaki eksi yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 0,2’ye yükseldi. Her iki oran da piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2 olarak ölçülürken, yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin hâlâ üzerinde konumlanıyor.

Further to the earlier post, US CPI monthly inflation for April came in below the consensus forecasts for both the headline and core measures (please see Bloomberg table below).

While good news, the numbers will have little impact on the ongoing debate on the possible… pic.twitter.com/Nr8y8FRK7p — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) May 13, 2025

Verilerin ardından faiz indirimi tartışmaları yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in faiz indirimi yapması gerektiğini savunurken, düşük faiz ortamı Bitcoin ve altcoin gibi riskli varlıkları destekleyebilir.

Geçtiğimiz hafta faizleri sabit bırakan Fed, enflasyonun tarifeler nedeniyle yüksek kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Başkan Jerome Powell, gidişatı görmek adına bekle-gör politikası izleyeceklerini belirtmişti.

Wall Street analistleri ise faiz indirimi ihtimallerini düşürdü. Ekonomist Jim Bianco’ya göre, haziran ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 8’e kadar geriledi. Temmuz için bu oran yüzde 35, eylül içinse ay başında yüzde 100 olan ihtimal yüzde 66’ya düştü.

Rate cuts continue to disappear.

* June 18 (red) now 8% (92% no move)

* July 30 (green) now 35% (65% no move) No cut is priced until September 17. And even that cut (blue) is disappearing. It was more than 100% ~10 days ago and is now 66% (34% no move) and continuing to fall. pic.twitter.com/5oB9NNEqGe — Jim Bianco (@biancoresearch) May 12, 2025

Öte yandan tahmin platformu Polymarket’te temmuz ayı faiz indirimi olasılığı pazartesi günü yüzde 20 iken, salı günü yüzde 27’ye çıktı.

Fed’in faiz indirimi yapması ya da bu yönde sinyal vermesi, kripto piyasasını genellikle yukarı taşır. Pandemi döneminde faizlerin sıfıra çekilmesi ve 2023’te indirim beklentilerinin güçlenmesi, bu eğilimin en net örnekleri arasında yer alıyor.