ABD’nin nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin ve altcoin’ler salı günü dar bir bantta işlem gördü. Kripto piyasası, son rallinin ardından sindirme sürecine girmiş görünüyor.

Bitcoin 103.800 dolardan işlem görürken, Ethereum 2.620 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutundu. Toplam kripto para piyasa değeri yaklaşık 3,487 trilyon dolarda kaldı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,3’e gerilerken, aylık enflasyon ise marttaki eksi yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 0,2’ye yükseldi. Her iki oran da piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2 olarak ölçülürken, yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin hâlâ üzerinde konumlanıyor.

Further to the earlier post, US CPI monthly inflation for April came in below the consensus forecasts for both the headline and core measures (please see Bloomberg table below).

While good news, the numbers will have little impact on the ongoing debate on the possible… pic.twitter.com/Nr8y8FRK7p

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) May 13, 2025