Spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacmi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu süreçte Grayscale’ın GBTC’si ise işlem hacminin yarısından fazlasını ev sahipliği yapıyor.

Zincir üstü kripto para analisti Ali Martinez, Grayscale hariç diğer Bitcoin ETF ihraççılarının, 42.000 dolarlık ortalama fiyattan 86.000 BTC satın aldığını bildirdi. Bu toplamda 3,63 trilyon dolarlık bir yatırıma denk geliyor. Bu gelişme, 11 Ocak’ta ABD borsalarında işleme açılan spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin canlı olduğunu gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF’leri Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

Spot Bitcoin ETF ihraççıları arasında BlackRock’ın iShares ürünü 1,3 milyar dolarlık BTC ile ilk sırada yer alıyor. Onu 1,22 milyar dolarlık BTC’si bulunan Fidelity takip ediyor.

Excluding @Grayscale, all #Bitcoin ETF issuers have collectively acquired over 86,320 $BTC at an average price of $42,000 – totaling a massive $3.63 billion investment. Do you think these seasoned institutions really bought at the top? This level of institutional investment… pic.twitter.com/kwB2BIPZ8e — Ali (@ali_charts) January 22, 2024

Bitwise ve ARK/21Shares, sırasıyla 409,23 milyon dolar ve 364,94 milyon dolarlık varlıklarıyla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor.

Beşinci sırada, toplam 249,49 milyon dolarlık BTC varlığı bulunan Invesco yer alıyor. VanEck, yaklaşık 89,21 milyon dolarlık varlıklarıyla altıncı sırada yer alıyor. Son sıralarda ise Valkyrie, Franklin Templeton ve WisdomTree yer alıyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, GBTC’den gerçekleşen çıkışların “Yeni Doğan Dokuz” Bitcoin ETF’ine yönelme oranı konusundaki düşüncesini değiştirdi. Balchunas bu oranı %10’dan %35’e yükseltti.

Also I am changing my tune a bit on what % of GBTC outflows are going to the Nine. I said 10% but I think more like 35%, esp bc of retirement accounts where tax hit not issue. @JSeyff — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 22, 2024

Balchunas ayrıca 11 Ocak’taki lansmanın ardından spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacminde gerçekleşen düşüş trendinde bir sapma gözlemledi. Balchunas, kripto para piyasasındaki düşüşün ortasında “Yeni Doğan Dokuz” olarak adlandırdığı spot Bitcoin ETF’lerinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve beşinci işlem gününde hacimde %34’lük bir artış yaşandığını bildirdi.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti James Seyffart ise X’te yaptığı paylaşımda spot Bitcoin ETF’lerinde güçlü bir alım satım faaliyeti olduğunu ve dünkü hacmin 2 milyar doları aştığını bildirdi. Bu işlem hacminin yarısından fazlasını 1,013 milyar dolarlık işlem hacmiyle Grayscale’ın GBTC’si oluşturuyor.