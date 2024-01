Spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacmi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu süreçte Grayscale’ın GBTC’si ise işlem hacminin yarısından fazlasını ev sahipliği yapıyor.

Zincir üstü kripto para analisti Ali Martinez, Grayscale hariç diğer Bitcoin ETF ihraççılarının, 42.000 dolarlık ortalama fiyattan 86.000 BTC satın aldığını bildirdi. Bu toplamda 3,63 trilyon dolarlık bir yatırıma denk geliyor. Bu gelişme, 11 Ocak’ta ABD borsalarında işleme açılan spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin canlı olduğunu gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF ihraççıları arasında BlackRock’ın iShares ürünü 1,3 milyar dolarlık BTC ile ilk sırada yer alıyor. Onu 1,22 milyar dolarlık BTC’si bulunan Fidelity takip ediyor.

Excluding @Grayscale, all #Bitcoin ETF issuers have collectively acquired over 86,320 $BTC at an average price of $42,000 – totaling a massive $3.63 billion investment.

Do you think these seasoned institutions really bought at the top? This level of institutional investment…

— Ali (@ali_charts) January 22, 2024