Son bir yılın en büyük düzeltmesini yaşayan kripto para piyasaları için işler daha kötüye gidemezdi. ABD’nin bu hafta görece sakin etkinlikler ile dolu olan ekonomik takvimi, dalgalanmayı bir nebze olsun azaltabilir.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, bugün yaşanan düzeltme ile birlikte 2 trilyon doların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta ABD’de teknoloji hisselerinin düşmesinin ardından Asya piyasaları da yeni haftaya, devre kesicilerin sık sık devreye girdiği ciddi bir düzeltme ile başladı.

Kobeissi Letter, şöyle bir yorumda bulundu:

Current situation:

1. Japan's stock market is officially in correction territory

2. #Bitcoin and Ethereum are down 11% and 20% today

3. The Nasdaq 100 is officially in correction territory

4. The 10-Year Note Yield is down 60 basis points in 1 week

5. The unemployment rate…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2024