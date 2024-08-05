Son bir yılın en büyük düzeltmesini yaşayan kripto para piyasaları için işler daha kötüye gidemezdi. ABD’nin bu hafta görece sakin etkinlikler ile dolu olan ekonomik takvimi, dalgalanmayı bir nebze olsun azaltabilir.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, bugün yaşanan düzeltme ile birlikte 2 trilyon doların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta ABD’de teknoloji hisselerinin düşmesinin ardından Asya piyasaları da yeni haftaya, devre kesicilerin sık sık devreye girdiği ciddi bir düzeltme ile başladı.

Kobeissi Letter, şöyle bir yorumda bulundu:

Piyasalar resesyon başlamış gibi davranıyor.

Current situation: 1. Japan's stock market is officially in correction territory 2. #Bitcoin and Ethereum are down 11% and 20% today 3. The Nasdaq 100 is officially in correction territory 4. The 10-Year Note Yield is down 60 basis points in 1 week 5. The unemployment rate… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2024

5-9 Ağustos Ekonomik Takvimi

5 Ağustos Pazartesi: Temmuz ayının son S&P hizmetler PMI raporu bugün yayınlanacak. Bu rapor, ABD’de hizmet sektöründeki iş koşullarına ışık tutuyor. Bugün tedarik zinciri uzmanlarıyle yapılan görüşmelere dayalı olarak ekonomik indikatörler sunan ISM hizmetler raporu da yayınlanacak.

Temmuz ayının son S&P hizmetler PMI raporu bugün yayınlanacak. Bu rapor, ABD’de hizmet sektöründeki iş koşullarına ışık tutuyor. Bugün tedarik zinciri uzmanlarıyle yapılan görüşmelere dayalı olarak ekonomik indikatörler sunan ISM hizmetler raporu da yayınlanacak. 8 Ağustos Perşembe: İşsizlik haklarından yararlanma başvurularına ilişkin veriler perşembe günü açıklanacak. Veriler, ABD’de istihdam ve iş gücü piyasasının durumunu ortaya koyacak. İstihdam verileri, Fed’in faiz kararlarına da etkide bulunuyor.

Bu haftanın pek de kritik olmayan ekonomik takviminin, zaten düşüşte olan kripto paralara etkide bulunması beklenmiyor.

Ekonomistler koşulların daha da kötüleşmesini bekliyor. Forbes, “Ekonominin yavaşladığı doğru, büyük ihtimalle resesyon da yolda,” yorumunda bulundu.

Tüm kripto paraların toplam değeri, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 15,8 düşerek 2,15 trilyon dolardan 1,81 trilyon dolara geriledi.

Yüzde 15,5 düşen Bitcoin (BTC), 50 bin dolara çakıldı. Ether (ETH) ise yüzde 21’i bulan düzeltme ile 3 bin doların üzerinden 2.290 dolara geriledi.