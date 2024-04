Bitcoin’in son 15 yıllık geçmişinde çıkarılan 841.340 blokta yalnızca 282 kez bu tür bir durum yaşandı.

Bir Bitcoin madencisi, 841.286 numaralı bloğu tek başına çıkardı ve 3,125 BTC’lik ödülün sahibi oldu.

Bitcoin tarihindeki dördüncü blok ödülü yarılanması 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. 840.000 numaralı blokta gerçekleşen yarılanma sonrasında BTC ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi. Bitcoin ağında şu anda tek bir bloğun çıkarılmasından elde edilen 3,125 BTC’lik ödülün değeri yaklaşık 200.000 dolar seviyesinde.

Ckpool solo madencilik havuzunda yazılım mühendisi ve yönetici olarak çalışan Con Kolivas, 29 Nisan’da yaptığı paylaşımda Bitcoin ağında 282. kez bir madencinin (madencilik şirketi değil) tek başına bir bloğu çözdüğünü ve bu durumun oldukça nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

Congratulations to miner 365ughTgK9Q7rXXTM7vubqy1awZ2AZJijP for solving the 282nd solo block solved at https://t.co/UWgBvLkDqc with a large ~120PH at the time (12PH average over a week) https://t.co/btUXBoC8Yd pic.twitter.com/yh0VkuAI5b

— Dr -ck (@ckpooldev) April 28, 2024