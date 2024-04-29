Bitcoin’in son 15 yıllık geçmişinde çıkarılan 841.340 blokta yalnızca 282 kez bu tür bir durum yaşandı.

Bir Bitcoin madencisi, 841.286 numaralı bloğu tek başına çıkardı ve 3,125 BTC’lik ödülün sahibi oldu.

Bitcoin tarihindeki dördüncü blok ödülü yarılanması 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. 840.000 numaralı blokta gerçekleşen yarılanma sonrasında BTC ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi. Bitcoin ağında şu anda tek bir bloğun çıkarılmasından elde edilen 3,125 BTC’lik ödülün değeri yaklaşık 200.000 dolar seviyesinde.

Bir Madenci Bitcoin Bloğunu Tek Başına Çıkardı

Ckpool solo madencilik havuzunda yazılım mühendisi ve yönetici olarak çalışan Con Kolivas, 29 Nisan’da yaptığı paylaşımda Bitcoin ağında 282. kez bir madencinin (madencilik şirketi değil) tek başına bir bloğu çözdüğünü ve bu durumun oldukça nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

Congratulations to miner 365ughTgK9Q7rXXTM7vubqy1awZ2AZJijP for solving the 282nd solo block solved at https://t.co/UWgBvLkDqc with a large ~120PH at the time (12PH average over a week) https://t.co/btUXBoC8Yd pic.twitter.com/yh0VkuAI5b — Dr -ck (@ckpooldev) April 28, 2024

Con Kolivas söz konusu madencinin, bloğun çıkarıldığı anda 120PH’lik hash gücüne sahip olduğunu söyledi. Bu da yaklaşık 0,12 EH’ye (exa hashes) yani Bitcoin ağının toplam hash gücünün %0,02’sine denk geliyor.

Con Kolivas yaptığı analizde söz konusu madencinin büyük olasılıkla blok ödülü yarılanmasından sonra madencilik havuzlarının yol açtığı elektrik enerjisi maliyetlerini karşılayamayacağı için tek başına madencilik yapmaya başlamış olabileceğini söyledi.

Diğer iki olasılık ise madencinin belli aralıklarla cihazını açarak madencilik yapması veya bulut madencilik ekipmanı kiralamış olması.

3,125 BTC’lik bloğu tek başına çıkaran madenci böylelikle yaklaşık 200.000 dolarlık önemli bir gelir elde etti. Bu yaklaşık 15 yıl önce piyasaya sürülen Bitcoin’in tarihinde yalnızca 282 kez görülen bir olay.

Yıllar içerisinde Bitcoin fiyatıyla birlikte Bitcoin madenciliğine yönelik ilgi ve talep de ciddi şekilde arttı. Sonuç olarak Bitcoin ağındaki hash gücünün yükselmesiyle madencilik yapmak da zorlaştı. Bu nedenle bir madencinin tek başına Bitcoin ağında blok çıkarması neredeyse imkansız hale geldi.

2023 yılının Mart ayında da tek başına madencilik yapan bir kişi, 6,25 BTC’lik blok ödülünün sahibi olmuştu. O dönemde 6,25 BTC yaklaşık 150.000 dolar değerindeydi.

Dördüncü yarılanmadan önce tek bir madenci tarafından çıkarılan en son blok 5 Nisan’da kazıldı. 837.814 blok ödülünü tek başına kazanan madenci yaklaşık 422.750 dolar değerinde 6,25 BTC kazanmıştı.

Bitinfocharts verilerine göre Bitcoin ağının hash oranı şu anda 618 EH/s seviyesinde. Ağın hash oranı 23 Nisan’da 728 EH/s’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bu, Bitcoin ağının hash oranının son 12 ayda yaklaşık %90 arttığı anlamına geliyor.