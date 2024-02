Ronin Network temelli proje Pixels ve projenin kripto parası PIXEL, son günlerde kripto para topluluğunun gündemini epey meşgul ediyor.

Peki Pixels nasıl bir proje? PIXEL ne zaman piyasaya sürülecek? Sürüldüğünde ne işe yarayacak?

Tüm bu soruların cevabı yazımızda.

Pixels, Ronin blockchain’inde faaliyet gösteren ve oynayarak kazandıran (play-to-earn, P2E) bir Web3 oyunudur. Polygon ağında başlatılan oyun, Ekim 2023’te Ronin Network’e taşındı.

En başta çiftçilik odaklı geliştirilen Pixels, zamanla bir oyun evrenine dönüştü. Oyunda toprak sahibi olup üzerinde çiftçilik ve hayvancılık yapılabiliyor. Araziyi özelleştirmek ve üzerine bina dikmek de mümkün. Ayrıca ücretsiz arazilere ek olarak, NFT olarak kullanılabilen arazi parçaları satılıyor veya bunlar kiralanabiliyor. Böylece araziler ikincil piyasalarda alınıp satılabiliyor.

Oyuncular farklı görev ve maceralara katılarak, bunları tamamladıkları takdirde kripto para ödülü kazanabiliyor.

Sahip olunan arazilerden odun ve ekin gibi kaynaklar çıkıyor. Oyuncular bunları toplayıp yeni öğeler üretebiliyor veya takas edebiliyor, bu şekilde oyun ekonomisine katılım sağlayabiliyor.

Ronin ağına göç ile birlikte oyuna evcil hayvanlar da geldi. Tabii hayvanların da hepsi birer NFT. NFT olarak oyun içi otomatlarda yaratılan hayvanlar, oyuncunun Ronin cüzdanına teslim ediliyor. Hayvanlar daha sonra laboratuvar ortamında, iksir kullanarak veya kuluçkaya yatırılarak canlandırılıyor. Hayvan NFT’leri de serbest piyasada alınıp satılabiliyor.

Oyun popüler NFT koleksiyonlarıyla da entegre olmuş durumda. Bored Ape Yacht Club, Azuki ve Pudgy Penguins gibi popüler NFT koleksiyonlarının sahipleri, NFT’lerini oyun içinde avatar olarak kullanabiliyor.

Pixels bir evren. Dolayısıyla oyun oynarken diğer kullanıcılar ile karşılaşıp, onlar ile etkileşime girilebiliyor.

Pixels’te oyun içi alışveriş işlemleri, BERRY adlı bir coin ile gerçekleştiriliyor. Henüz piyasaya sürülmemiş olan PIXEL, onun yerini alacak.

PIXEL, oyun içi alışverişlere ek olarak, yükseltme satın alımı gibi üst düzey diğer bazı alışverişlerde de ödeme yöntemi olabilecek.

ERC-20 standardıyla geliştirilen PIXEL, aynı zamanda bir yönetişim token’ı. Yani sahipleri, gelecekte Pixels’e sunulan değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkına sahip olacak.

Oyuncular ayrıca yeni bir özellik olarak düşünülen loncalara PIXEL ödeyerek katılabilecek.

Pixels ekibi, yol haritasında kripto parayı 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. Ekip, 8 Şubat’ta PIXEL ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre PIXEL, 19 Şubat’ta piyasaya sürülecek. PIXEL, ilk olarak kripto para borsası Binance’te listelenecek. Kripto para, ayrıca Binance Launchpool’da başlatılan 46’ıncı proje olacak.

Launchpool’a BNB veya FDUSD stake etmiş olanlar, toplam 10 gün sürecek farming döneminin ardından ilk PIXEL’leri airdrop yoluyla teslim alacak.

Borsada PIXEL/BTC, PIXEL/USDT, PIXEL/BNB ve PIXEL/FDUSD çiftleri listelenecek. Ayrıca Türk lirası ile de PIXEL işlemi yapma imkanı sunulacak.

$PIXEL is launching on @binance Launchpool! 🎉

2023 was a landmark year for Pixels as we became one of the largest web3 games by DAU, which surpassed 180K. Our explosive growth can be attributed to two core factors: our community and our migration to Ronin, Sky Mavis’… pic.twitter.com/atnyBBq0x3

— Pixels (@pixels_online) February 8, 2024