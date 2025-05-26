Pi Network (PI) fiyatı 0,7763 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu seviye, psikolojik öneme sahip 1 dolarlık hedefin hâlâ %27 gerisinde. Ay başından bu yana sınırlı bir yükseliş gözlense de, boğaların ivme kazanmakta zorlanması, bu rallinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.

Özet:

PI fiyatı: 0,78 dolar, hedefin %27 gerisinde. MACD, ayı lehine, kırmızı barlar devam ediyor.

Ana direnç: 0,87 dolar

Ana destek: 0,71 dolar

Zayıf Getiriler, Negatif Sharpe Rasyosu

Sharpe Rasyosu’nun -%6 seviyesinde olması, Pi Network’ün risk ayarlı getirisinin zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Tarihsel olarak bu metriğin -%19 seviyesine ulaşması bir dip sinyali olarak yorumlanabiliyordu. Ancak mevcut durumda, bu eşiğe oldukça uzak kalındığı görülüyor.

Fiyatın ani bir çöküş yaşaması için yeterince güçlü bir negatif momentuma sahip olunmasa da, yukarı yönlü kırılım için de piyasa koşulları yetersiz kalıyor. Bu da yatırımcıları bekle-gör pozisyonuna itiyor.

Teknik Veriler: MACD Hâlâ Ayı Lehine

MACD göstergesi, kırmızı barlarla desteklenen düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu teknik görünüm, Pi Network’ün yukarı yönlü çıkışlar için gerekli güce sahip olmadığını gösteriyor. MACD’deki ayı kesişimi, yakın vadede fiyatın baskı altında kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

0,87 Dolar Direnci Kırılmadan Ralli Zor

Pi Network’ün 1 dolar seviyesine ulaşması için önce 0,87 dolar direncini aşması gerekiyor. Ancak bu seviye henüz test edilemedi. Aksi takdirde fiyatın yeniden 0,71 dolar desteğine çekilme riski bulunuyor ki bu da piyasalarda temkinli duruşun güçlendiğini gösterir.

Boğa Senaryosu Ne Zaman Geçerli Olur?

Geniş piyasa koşulları iyileşirse, özellikle Bitcoin yeni bir ATH yaparsa ve Pi ile korelasyon devam ederse,

Pi fiyatı 0,87 doların üzerine çıkarsa ve bu seviyeyi desteğe çevirirse, işte o zaman 1 dolarlık hedef gerçekçi hale gelebilir. Aksi takdirde, kısa vadede baskının devam etmesi ve yatırımcıların sabırla beklemesi olası görünüyor.