Pi Network ekibi, kullanıcıların KYC (Müşterini Tanı) süreçleri ve ana ağa geçişle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek, her gün bu konuda birçok özel mesaj aldıklarını açıkladı. Pi Network topluluğundaki merak ve belirsizlik artıyor.

KYC ve Ana Ağa Geçişte Neler Oldu?

Kullanıcılarının akıllı telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlayan Pi Network’e yönelik belirsizlikler devam ediyor. Projenin yerel token’ı PI coin’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve Pi Network’ün ana ağının ne zaman piyasaya sürüleceği hala belli değil. Bu da kripto para topluluğundaki spekülasyonları tetikliyor.

Pi Network ekibi, bu yılın başlarında 13 milyondan fazla kullanıcının KYC işlemlerini tamamladığını ve 6 milyon kişinin ana ağa geçtiğini duyurdu. Daha önce kullanıcıların “Grace Period” olarak adlandırılan KYC doğrulamalarını 30 Eylül tarihine kadar yapmaları gerektiği açıklanmıştı. Ancak, ekip daha sonra bu süreyi 30 Kasım 2024 tarihine uzattı ve ana ağa geçişi 31 Aralık 2024’e erteledi.

Bu gelişme, bazı kullanıcıların projeye yönelik şüphelerini dile getirmesiyle sonuçlandı. Birçok kullanıcı, Pi Network’ün ana ağının ve projenin yerel token’i Pi Network’ün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair endişelerini paylaşıyor.

Pi Network’ün medya platformu olan Pi News, KYC ve ana ağ geçişinde zorluk yaşayan kullanıcılar olduğunu doğruladı. Bu tür sorunlar yaşayan kullanıcılar için Telegram üzerinde özel bir sohbet grubu açıldı. Bu grupta, kullanıcıların sorularına modlar tarafından yanıt verilerek rehberlik sağlanacağı belirtildi.

Yıl Sonunda Daha Fazla Bilgi Bekleniyor

Ağustos ayının sonunda, Pi Network’ü diğer blockchain ağlarına bağlayan merkezsiz finans platformu PiBridge, sosyal medya platformu X’te (Twitter) Spaces oturumu düzenledi. Her ne kadar Pi Network topluluğu bu Spaces oturumunda projenin ana ağa geçiş ve Pi coin lansmanı hakkında yeni detaylar paylaşılacağını umut etse de bu gerçekleşmedi.

Pi Network ekibi, 2024 Aralık ayında ana ağ yol haritasını açıklayacaklarını duyurdu. Bu yol haritasıyla birlikte Pi coin’in resmi olarak piyasaya sürüleceği tarih de belli olacak. Bu duyuru da Pi Network topluluğunda karışık tepkilerle karşılandı. Bazı kullanıcılar bunu yeni bir gecikme işareti olarak değerlendirirken, diğerleri bu gelişmeyi umutla bekliyor.

Pi Network’ün ana ağ geçişi, projenin geleceği ve kullanıcıların token’larına yönelik beklentileri açısından kritik bir aşama olmaya devam ediyor. Lansmanın zamanında gerçekleşmesi ve projenin vaatlerini yerine getirmesi, topluluğun projeye olan güvenini pekiştirebilir ya da yeni şüpheler yaratabilir.