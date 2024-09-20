Türkiye’de de ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan Pi Network, ana ağa geçiş ve KYC süreçlerine ilişkin son tarihleri erteleme kararı aldı. Pi Network’ün bu duyurusu, yıllardır projenin ana ağını başlatmasını bekleyen kullanıcılardan tepki aldı.

Pi Network Nedir?

Pi Network, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden yüksek işlemci gücüne ve yüksek enerji tüketimine ihtiyaç duymaksızın Pi coin madenciliği yapmalarına olanak sağlayan bir proje.

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Google’daki Pi Network ne zaman değer kazanacak?, Pi coin borsaya girdi mi, Pi coin son dakika ve son durum aramaları da bu durumu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte kullanıcılar, “Pi Network 8. aşama nasıl yapılır?” sorgusuna da yoğun ilgi gösteriyor.

Şu an için pi Network’ün ana ağını ne zaman başlatacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Pi Network ekibi kısa bir süre önce kullanıcılardan 30 Kasım 2024 tarihine kadar KYC doğrumalarını yapmalarını istemişti. Bu süreç Grace Period olarak adlandırılıyor. Ana ağa geçiş için son tarih ise 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Pi Network ekibi, bu son tarihleri göz önünde bulundurmayan kullanıcıların 6 ayda kazandıklarının haricindeki tüm bakiyelerini kaybedebilecekleri uyarısında bulundu.

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Pi Network Kullanıcıları Durumdan Memnun Değil

X’teki birçok Pi Network kullanıcısı, projenin bu duyurusuna tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar son duyurunun Pi Network’ün yakın gelecekte ana ağ lansmanını gerçekleştirmeyeceğinin bir göstergesi olduğuna inanıyor. Bir kullanıcı ise konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Bu sadece kötü bir projenin bahanesi. Üç kez yüz doğrulaması yaptım ve hala bir doğrulama daha istiyor. Komşunuz kapınızı defalarca çalsa polisi aramaz mısınız?

Pi Network’ün Yol Haritası

Kısa bir süre önce Pi Network topluluğunun önde gelen isimlerinin katıldığı bir konuşmada ana ağ lansmanına ilişkin açıklamada bulunulmadı. Ancak kısa bir süre sonra Pi Core Ekibi, Pi coin’lerin resmi olarak alınıp satılmasına olanak tanıyacak olan ana ana ağ yol haritasının 2024 yılının Aralık ayında duyurulacağını açıkladı.

Bu duyurunun ardından Pi topluluğu umutsuz bir şekilde 2025 yılına kadar uzanabilecek bir süreç için beklemeye devam ediyor. Proje ekibi, ana ağın resmi lansmanı ve Pi coin alım satım işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğine dair daha fazla bilgiyi yılın sonunda paylaşacak.