Pi Network ekibi geçtiğimiz hafta topluluğu heyecanlandıran bir duyuru için ipucu verdi. Birçok kullanıcı bu duyurunun Binance’te listelemesi olabileceğini düşündü. Ancak durum böyle olmadı. Ekip, 100 milyon dolarlık bir fonla girişimlere yatırım yapacaklarını açıkladı. Hype ile yükselen PI fiyatı ise haber sonrası hızla düştü.

8 Mayıs’ta projenin 4,3 milyon takipçili resmi X hesabı, 14 Mayıs’ta büyük bir ekosistem duyurusu yapılacağını açıkladı. Detay verilmemesine rağmen toplulukta özellikle Binance’te listeleme beklentisi öne çıktı. Bazı üyeler, borsanın PI yatırma ve çekme işlemlerini test ettiğini iddia etmişti.

Pi Network Ventures has officially launched—a $100 million initiative, held in Pi and USD, to invest in startups and businesses that advance the utility and real-world adoption of Pi. Go to the Pi mining app home screen to learn more.

Ancak dün gelen açıklama, beklenenin aksine bir borsa listelemesi değildi. Proje ekibi, PI ve USD olmak üzere toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırım fonu kurduklarını ve bu fonla PI’nin gerçek hayatta kullanımını artıracak girişimlere yatırım yapacaklarını duyurdu.

Duyurunun ardından sosyal medyada görüşler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar bu hamleyi PI ekosistemi için “büyük bir adım” olarak nitelendirirken, bazıları ise duyurunun yine “gelecek planlarına dair bir vaat” olduğunu ve somut bir gelişme olmadığını savundu.

LFG What will come out of this though? Which dapps will you support???

Fiyat tarafında ise heyecan ile yükselen PI, haber sonrası sert düştü. Geçtiğimiz hafta 0,6 dolardan 1,7 doların üzerine kadar çıkan PI fiyatı, duyurudan sonra hızlı bir şekilde 0,9 doların altına geriledi. Son 24 saatte PI’de %28’lik bir düşüş yaşanırken, birkaç gün önce görülen yerel zirveden bu yana değerinin yarısını kaybetti.

O look another announcement of what they plan to do, not what they have done or are doing

No mention of specific startups or specific places they allocated capital

The average pioneer creams at any post and thinks Nicholas is a god, so they circle jerk each other and then spray…

— Don Ranalli (@ranalli_don) May 14, 2025