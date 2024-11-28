Pi Network, tüm kullanıcıların Kimlik Doğrulama (KYC) sürecini tamamlaması için belirlenen “Grace Period” süresini bir kez daha erteledi. Proje ekibi tarafından yapılan açıklamada Grace Period için son tarihin 31 Aralık 2024’e ertelendiği belirtildi.

Bu duyuru Pi Network topluluğunda çeşitli tepkilere yol açtı. Pi Network ekibi açık ağın (Open Network) kısa süre içerisinde başlatılacağını belirtse de sürekli olarak yapılan ertelemeler, projenin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

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Pi Network Ne Zaman Değer Kazanacak?

2019 yılında başlatılan ve kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapabilmesini olanak sağlayan Pi Network projesi kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 5 yıllık süreye rağmen Pi Network henüz ana ağını başlatmadı ve kripto para birimi PI coin’i piyasaya sürmedi. Bu durum bazı kullanıcıların projeye dair şüphelerini körüklüyor.

Pi Network ekibi, 2023 yılının başlarında açık ağın yalnızca tüm kullanıcıların KYC prosedürlerini tamamlamasının ardından başlatılacağını açıklamıştı. Başlangıçta bu sürecin 2023 yılının Eylül ayında tamamlanacağı öngörülüyordu. Ancak proje ekibi sürekli olarak yaptığı ertelemelerle son tarihi 31 Aralık 2024’e kadar uzattı.

🔥BREAKING: The first Grace Period deadline to submit the KYC application is now extended to December 31, 2024, making it the same as the second deadline to migrate. The final Grace Period deadline has not changed and is still December 31, 2024. This extension ensures all… pic.twitter.com/uz1jvwz9Oh — Pi News (@PiNewsMedia) November 28, 2024

Pi Network’ün resmi duyuru platformu Pi News tarafından yapılan açıklamada, son ertelemenin kullanıcılara daha fazla zaman tanımak amacıyla yapıldığı ifade edildi:

“Son Grace Period tarihi değişmemiştir ve hâlâ 31 Aralık 2024’tür. Bu uzatma, tüm Pioneers’ın (öncüler) Pi’lerini güvence altına almaları için yeterli fırsatı sunmaktadır. KYC başvurunuzu yapın ve Mainnet Kontrol Listenizi tamamlayın. Aksi halde varlıklarınızın geçersiz sayılabileceğini unutmayın.”

Pi Coin Ne Zaman Borsaya Girecek?

Açık ağın başlatılması ve PI coin’in resmi olarak piyasaya sürülebilmesi için 15 milyon kullanıcının KYC doğrulamasını tamamlaması gerekiyor. Proje ekibi tarafından yapılan son açıklamalara göre bu hedefe ulaşmak için hâlâ 1 milyon kişinin süreci tamamlaması gerekiyor.

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Ekip, ana ağa geçiş için gerekli diğer adımları da detaylandırdı. Kullanıcılardan cüzdanlarını doğrulamaları, token onay sözleşmesini imzalamaları ve kontrol listesindeki diğer işlemleri tamamlamaları isteniyor:

“KYC’den önce bu adımları tamamlayabilirsiniz. Grace Period içinde geçiş işlemini tamamlamazsanız PI coin’leriniz kullanılmaz hale gelebilir.

Pi Network toluluğu, Aralık ayında Pi Core Team’in açık ağ yol haritası ile ilgili paylaşacağı detayları bekliyor. Ancak sürekli olarak yapılan ertelemeler nedeniyle bu vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar projeye destek verirken, bazıları da sürekli olarak yapılan ertelemeler nedeniyle güvenlerinin sarsıldığını belirtiyor.