Pi Network, tüm kullanıcıların Kimlik Doğrulama (KYC) sürecini tamamlaması için belirlenen “Grace Period” süresini bir kez daha erteledi. Proje ekibi tarafından yapılan açıklamada Grace Period için son tarihin 31 Aralık 2024’e ertelendiği belirtildi.

Bu duyuru Pi Network topluluğunda çeşitli tepkilere yol açtı. Pi Network ekibi açık ağın (Open Network) kısa süre içerisinde başlatılacağını belirtse de sürekli olarak yapılan ertelemeler, projenin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

2019 yılında başlatılan ve kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapabilmesini olanak sağlayan Pi Network projesi kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 5 yıllık süreye rağmen Pi Network henüz ana ağını başlatmadı ve kripto para birimi PI coin’i piyasaya sürmedi. Bu durum bazı kullanıcıların projeye dair şüphelerini körüklüyor.

Pi Network ekibi, 2023 yılının başlarında açık ağın yalnızca tüm kullanıcıların KYC prosedürlerini tamamlamasının ardından başlatılacağını açıklamıştı. Başlangıçta bu sürecin 2023 yılının Eylül ayında tamamlanacağı öngörülüyordu. Ancak proje ekibi sürekli olarak yaptığı ertelemelerle son tarihi 31 Aralık 2024’e kadar uzattı.

🔥BREAKING: The first Grace Period deadline to submit the KYC application is now extended to December 31, 2024, making it the same as the second deadline to migrate. The final Grace Period deadline has not changed and is still December 31, 2024. This extension ensures all… pic.twitter.com/uz1jvwz9Oh

— Pi News (@PiNewsMedia) November 28, 2024