Pi (PI) token, son bir ayda %75’e yakın değer kaybederken, projeye dair yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Telegram entegrasyonu ve geliştiricilere yönelik değişiklikler ön planda.

Telegram Entegrasyonu

Pavel Durov’un kurucusu olduğu Telegram, PI token’larını desteklemeye başladı. Kullanıcılar artık Telegram cüzdan uygulamasında PI token’larını tutabiliyor, satın alabiliyor ve depolayabiliyor. Ancak, şu an için token gönderme, çekme veya alma işlemleri desteklenmiyor.

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Bu gelişme, 1 milyondan fazla takipçiye sahip Pi News adlı X hesabı tarafından duyuruldu. Ancak, Pi Network’ün resmi kanalı henüz konuyla ilgili bir doğrulama yapmadı. Buna rağmen birçok kullanıcı, Telegram cüzdanlarındaki PI token’larının ekran görüntülerini paylaşarak haberin doğru olduğunu belirtiyor.

Geliştiricilere Yönelik Güncellemeler

Pi Network’ün resmi X hesabı, geliştiricilere yönelik önemli bir güncellemeyi duyurdu. PiNet’e göç sürecini tamamlayan ve listelenme kriterlerine uyan Pi Community uygulamaları, belirli gereksinimlere ve kısıtlamalara tabi olarak alan adlarını açık artırma olmadan güvence altına alabilecek.

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Bu ayrıcalık, bazı geliştiricilerin ilk geçiş sürecini kaçırması nedeniyle 28 Mayıs 2025’e kadar geçerli olacak.

Geliştiriciler için gerekli adımlar:

URL kaydı yapmak

Mobil veya masaüstü görünüm tercihini belirlemek

Uygulamayı optimize ederek Pi kullanıcısı olmayanların da erişimini sağlamak

Pi Coin’de Son Durum Ne?

Olumlu gelişmelere rağmen, PI token düşüş trendine devam ediyor. Bir ay önce 3 dolar seviyesinde işlem gören token, %72 değer kaybederek 0,8 doların biraz üzerine geriledi. Son bir haftada %30’luk bir düşüş yaşandı.

Bazı analistler fiyat hareketlerine dair farklı yorumlar yapıyor: MOON JEFF, fiyatın 0,6 dolara kadar düşebileceğini, ancak buradan güçlü bir sıçrama yaparak 5 dolarlık yeni bir zirveye ulaşabileceğini öngörüyor. Andrew Griffiths, fiyatın 0,75 dolara gerilemesi halinde alım fırsatı sunduğunu düşünüyor. Ona göre, bu hareket Düşen Takoz Formasyonu’nu tamamlayarak yükselişin önünü açabilir.

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Öte yandan, Pi News fiyat yerine projenin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Ancak bazı kullanıcılar bu açıklamayı çaresizlik göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri topluluk için teşvik edici buluyor.