Son günlerde PI fiyatında ciddi bir toparlanma yaşanıyor, ancak bu yükselişin uzun sürmeyebileceğine dair uyarılar var. Özellikle bu hafta başlayacak büyük çaplı token kilit açılımları, fiyat üzerinde baskı yaratabilir.

Özet:

PI, son 10 gün içinde neredeyse %90 yükselerek 0,40 dolardan 0,75 dolara çıktı.

Bu yükseliş, hem genel piyasa toparlanması hem de Pi Network ekosistemindeki gelişmelerle desteklendi.

Ancak, önümüzdeki günlerde açılacak milyonlarca token, varlık üzerinde sert bir satış baskısı yaratabilir.

2,3 Milyon Token Açılıyor, Arkası da Geliyor

PI, Şubat sonunda 3 dolardan işlem görürken, Nisan başında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,40 dolara kadar gerilemişti. Bu düşüşün ardından gelen toparlanma umut verse de, zincir üstü analiz uzmanı MOON JEFF, yeni bir uyarıda bulundu.

Jeff’e göre:

14 Nisan’da 2,3 milyon PI token kilidi açılacak.

18 Nisan’a kadar bu sayı 10 milyona ulaşacak.

Bu tür büyük unlock’lar genellikle, yatırımcıların uzun süredir erişim beklediği tokenlara kavuşması nedeniyle satış baskısını artırır. Her ne kadar bu tokenlar hemen satılacak anlamına gelmese de, özellikle PI gibi lansmanı sürekli ertelenen projelerde satış ihtimali daha yüksek kabul ediliyor.

“5 Dolar Kaçınılmaz, Ama Zaman Alabilir”

MOON JEFF, önceki tartışmalı yorumlarına rağmen hâlâ iyimser olduğunu belirtiyor.

“Grafik iyi görünüyor” diyen analist, PI’nin gelecekte 5 dolara ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Ancak bunun haftalar veya aylar sürebileceğini de ekliyor.

Sonuç olarak PI fiyatı toparlanmış olsa da, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kilit açılımları nedeniyle yüksek volatilite yaşanabilir. Yatırımcıların dikkatli olması ve kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.