Pi Network (PI), bugün itibarıyla borsalardaki token miktarında rekor kırdı. Ancak bu artış, fiyat açısından olumlu bir sinyal vermiyor.

Kripto dünyasında sıkça konuşulan projelerden biri olan Pi Network, bugün yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Sosyal medya platformu X’te “MOON JEFF” kullanıcı adıyla bilinen bir analizciye göre, borsalarda tutulan PI miktarı yaklaşık 400 milyona çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En fazla PI barındıran platform 117 milyon coin ile OKX olurken, Bitget borsası da 107,7 milyon coin ile onu takip etti.

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Önümüzdeki 24 saat içinde kilidi açılacak yeni token’larla bu sayının daha da artması bekleniyor. Verilere göre, yalnızca 19 Mayıs’ta 7 milyondan fazla PI token dolaşıma girecek. Önümüzdeki 30 gün içinde ise toplam 270 milyon coin’in kilidi açılacak. Özellikle 28 Mayıs’ta 15 milyonun üzerinde token serbest kalacak, bu da satış baskısını artırabilir.

Uzmanlara göre, bu gelişmeler kısa vadede PI fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Çünkü yatırımcıların büyük kısmı bu token’ları elden çıkarmak için borsalara taşıyor olabilir.

Beklentiyle Yükseldi, Gerçekle Düşüşe Geçti

Öte yandan PI token, 8-12 Mayıs tarihleri arasında yüzde 200’e yakın değer kazanarak 1,70 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu artışta, Pi Network ekibinin “önümüzdeki hafta büyük bir duyuru” yapacağını açıklaması etkili olmuştu. Sosyal medyada bu duyurunun Binance listelemesi olabileceği yönünde spekülasyonlar yayılmıştı.

Ancak 14 Mayıs’ta yapılan açıklama, yatırımcıların beklediği kadar güçlü değildi. Proje ekibi, 100 milyon dolarlık bir fonla PI ve Amerikan doları üzerinden start-up’lara yatırım yapılacağını duyurdu. Bu haberin ardından fiyat düşüşe geçti ve 0,65 dolara kadar geriledi.

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Şu anda PI, CoinGecko verilerine göre yaklaşık 0,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak bu, hâlâ haftalık bazda yüzde 52’lik bir kayba işaret ediyor.