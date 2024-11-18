Kripto para madenciliğini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Pi Network, ana ağa geçiş ve PI adlı yerel token’ini piyasaya sürmekte gecikmesi nedeniyle eleştiriliyor.

KYC sürecinde sona yaklaşılmasıyla Pi Network ekibi önemli bir güncelleme yayınladı.

Pi Network’te Son Durum Ne?

Tartışmalı kripto para projesi Pi Network, kullanıcılarına mobil cihazları üzerinden kripto para madenciliği yapma fırsatı sunuyor. Kullanıcılar Pi Network uygulaması üzerinden enerji tüketimini artırmadan Pi coin madenciliği yapabiliyor.

5 yılı aşkın süredir geliştirme aşamasında olan proje, henüz ana ağını başlatmadı ve PI token’ini resmi olarak piyasaya sürmedi. Bu nedenle proje, topluluğu tarafından ağır şekilde eleştiriliyor.

Her ne kadar Pi Network ekibi, bu konuda önümüzdeki aylarda ilerleme kaydedileceğini vaat etse de topluluk ikiye bölünmüş durumda. Bazıları, bu gelişmeleri olumlu karşılayarak projeye olan güvenini korurken, diğerleri daha fazla gecikme olacağını düşünüyor. En karamsar topluluk üyeleri ise Pi Network’ü bir dolandırıcılık olarak nitelendiriyor ve PI tokenin asla piyasaya sürülmeyeceğini iddia ediyor.

Pi Network ekibi, açık ağın (Open Network) 15 milyon kişinin Kimlik Doğrulama (KYC) prosedürlerini tamamlamasıyla başlatılacağını duyurmuştu. Pi News’e göre, bu hedefe ulaşmak için sadece 1 milyon kişinin daha KYC doğrulaması yapması gerekiyor. Şu ana kadar 14 milyon kullanıcı KYC sürecini tamamladı.

Pi Network ekibi başlangıçta KYC doğrulamalarının Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiği belirtilmişti. Ancak ekip bu tarihi 30 Kasım’a kadar uzattı. Bu süre “Geçiş Dönemi” olarak adlandırılıyor.

Doğrulayıcıları Teşvik Etmek

Pi Network, KYC başvurularındaki artışın ardından kullanıcıları doğrulayıcı (validator) olmaya davet etti. Doğru doğrulama işlemi gerçekleştiren katılımcılara Pi token ödülleri vaat edildi.

Proje ayrıca Pi Node Versiyon 0.5.0’ı piyasaya sürdü. Bu güncelleme, node’ları mainnet blockchain’ine hazırlayan “önemli bir güncelleme” olarak tanımlandı.

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu güncelleme, node’ları Testnet2 blockchain’ine taşıyarak, mainnet ortamını simüle eder ve Testnet ile mainnet blockchain’leri arasındaki geçişi test eder. Orijinal testnet, şimdilik node kullanımı için açık kalacak ancak yakında bu işlevi sonlandıracak. Orijinal testnet, öncüler ve Pi uygulama geliştiricileri için normal işlevine devam edecek.”