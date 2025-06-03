Pi Network kullanıcıları gerekli adımları tamamlamalarına rağmen göç (migration) sorunları yaşamaya devam ediyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,8 oranında değer kazanan PI, 0,6543 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pi Network odaklı haber sitesi Pi News’in X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda önemli bir uyarıya yer verildi. Pi Network kullanıcılarına, cüzdanlarında sarı renkle işaretlenmiş adımlar varsa tekrar doğrulama yapmaları ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) tamamlamaları hatırlatıldı.

“Kontrol listenizi onaylayın ve sarı renkte görülen tüm adımları tamamlayın.”

Bu paylaşımın altına yorum yapan birçok Pi Network kullanıcısı, tüm adımları defalarca yapmalarına rağmen sorunun devam ettiğini ve bakiyelerinin hala taşınmadığını belirtti. Bazı kullancılar ise ilk aşamadaki göç sırasında da benzer sorunlar yaşadıklarını ve Pi Network ekibinin ikinci aşamaya geçmeden önce bu sorunların çözmesi gerektiğini belirtti.

2019 yılında piyasaya sürülen Pi Network projesi 2025 yılının Şubat ayında ana ağını başlatmış ve yerel token’i PI’yi piyasaya sürmüştü. Ancak ana ağa geçişe rağmen kullanıcılar hala problem yaşamaya devam ediyor.

Grace Period olarak da bilinen KYC sürecinin başlangıçta 14 Mart’a kadar tamamlanması gerektiği duyurulmuştu. Aksi takdirde kullanıcıların sahip oldukları PI token’leri kaybedebilecekleri belirtildi. Bu süre uzatılmadı ancak Pi Network ekibi bazı kullanıcılara güvenli bir e-posta ve iki faktörlü doğrulama gerçekleştirerek ana ağa geçiş hakkı tanıdı.

2025 yılının Haziran ayı itibarıyla 0,65 dolar bandında işlem gören Pi Network (PI), 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 3 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %78 altında işlem görüyor. Kısa vadede yaşanacak token kilit açılımlarının da Pi Network (PI) üzerindeki satış baskısını arttırması bekleniyor.

Önümüzdeki 30 günlük süreçte 280 milyon PI coin’in kilidi açılacak ve dolaşıma girecek. Özellikle günlük bazda en büyük token kilit açılımı 11 Haziran’da 14 milyon PI ile gerçekleşecek.

Bazı X kullanıcıları bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak Pi Network’te (PI) düşüş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Joe Swanson, PI’nin “ters kupa ve kulp” (inverse cup & handle) formasyonu oluşturduğunu belirterek, bu yapının tipik bir düşüş devam formasyonu olduğunu söylüyor. Analiste göre fiyat 0,55 doların altına inerse 0,40 dolara kadar gerileme ihtimali var.Swanson uyarı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Trend zayıf. Yapı düşüşte. Dikkatli olmak gerek.”