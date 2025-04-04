Son 24 saatte %16 oranında değer kaybeden Pi Network (PI) böylelikle 0,5395 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

Özet:

Pi Network’ün token’i PI, son 24 saatte düşüş trendine devam ederek 0,5395 dolara kadar geriledi. Sonuç olarak PI, tüm zamanların en düşük seviyesini belirledi.

Pi coin’deki bu düşüşe, eski bir Pi Network destekçisinin projeyi “yavaş rug pull” olarak nitelendirmesi yol açtı.

Düşüşle birlikte Pi Network (PI) piyasa değeri en yüksek 30 kripto para arasından çıktı ve şu anda en büyük 100 proje arasında en çok değer kaybı yaşayan altcoin konumunda.

Pi Network (PI) Neden Düşüyor?

Geliştirilmesine 2018 yılında başlanılan Pi Network projesi, ana ağını ve Pi coin’i 20 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürdü. Piyasaya sürülmesini takip eden ilk haftalarda büyük ilgi gören Pi coin, 26 Şubat’ta 2,99 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti. Ancak o günden itibaren deyim yerindeyse serbest düşüşe geçen PI, 0,5395 dolar seviyesine kadar geriledi.

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Bu düşüş, kripto para piyasası genelinde sert çöküşlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. PI fiyatının sert düşüşü, topluluk içinde büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle, bir dönem Pi’yi destekleyen bir analistin projeyi “yavaş bir dolandırıcılık (slow rug)” olarak nitelendirmesi büyük yankı uyandırdı.

Kripto analisti Dr. Altcoin, PI’nin uzun vadede ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti:

“Binance gibi büyük borsalar, Pi Core Team (PCT) token ekonomisi konusunda tam şeffaflık sağlamadan PI’yi listelemeye pek sıcak bakmıyor.”

Ayrıca, PI’nin mevcut fiyat seviyelerinde ekosistem içindeki merkeziyetsiz uygulamaların (DApp’lerin) verimli bir şekilde çalışamayacağını vurguladı:

“Bu fiyat seviyesinde, Pi topluluğu DApp ekosistemini kullanmakta zorlanacak. Eğer bu durum aylarca devam ederse, çoğu Pi sahibi coin’lerini satıp yeni projelere yönelecektir.”

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Pi Coin’de Kurtuluş Reçetesi Token Yakımı mı?

Dr. Altcoin’e göre, PI’nin uzun vadede değerini korumasının tek yolu büyük bir token yakımı gerçekleştirmekten geçiyor. “Pi Foundation, cüzdanlarında bulunan milyarlarca PI tokenı yakmalı. Ancak bu şekilde fiyatı 10 doların üzerine çıkarabilir ve ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayabilir.” Ancak, Pi Core Team tarafından böyle bir adım atılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.