Pi Network’un yerel token’i PI, kripto para piyasası genelindeki toparlanmaya rağmen son bir haftada %10 değer kaybederek düşüş trendine devam ediyor. Mevcut teknik göstergeler, düşen talep ve artan satış baskısına işaret ederken, yatırımcılar token’ın 0,40 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesini yeniden test etmesinden endişe ediyor.

Özet:

PI token son 7 günde %10 değer kaybetti.

RSI, OBV ve CMF gibi teknik göstergeler düşüş sinyali veriyor.

Mevcut trend devam ederse fiyat 0,40 dolara gerileyebilir.

Ancak güçlü bir toparlanma olursa hedef 1,01 dolar olabilir.

Satış Baskısı Güçleniyor

Kripto para piyasasının genelinde toparlanma sinyalleri görülse de, PI token’e olan yatırımcı ilgisi zayıf kalmaya devam ediyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI): PI’nin RSI değeri şu anda 39,78, yani aşırı satım bölgesine oldukça yakın. Bu seviye, zayıf momentuma ve satış baskısının hâlâ yüksek olduğuna işaret ediyor.

PI’nin RSI değeri şu anda 39,78, yani aşırı satım bölgesine oldukça yakın. Bu seviye, zayıf momentuma ve satış baskısının hâlâ yüksek olduğuna işaret ediyor. OBV (On-Balance Volume): PI’nin OBV değeri -1,26 milyar seviyesinde. Bu, %15 düşüş anlamına geliyor ve alıcıların piyasadan çekildiğini, satış yönlü işlemlerin arttığını gösteriyor.

PI’nin OBV değeri -1,26 milyar seviyesinde. Bu, %15 düşüş anlamına geliyor ve alıcıların piyasadan çekildiğini, satış yönlü işlemlerin arttığını gösteriyor. Chaikin Money Flow (CMF): CMF göstergesi de -0,15 ile sıfır çizgisinin altında. Bu da net para çıkışına ve satış baskısının hâkim olduğuna işaret ediyor.

Fiyat 0,40 Dolara Geri Dönebilir

Bu göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, PI’nin yeniden 0,40 dolar seviyesine gerileme riski taşıdığı görülüyor. Yatırımcı güveni zayıf ve teknik sinyaller bu düşüş trendini destekliyor.

Ancak, eğer piyasa koşulları tersine dönerse ve yukarı yönlü bir ivme kazanılırsa, PI fiyatı 1,01 dolara kadar yükselebilir.