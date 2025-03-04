Popüler kripto para projesi Pi Network, kullanıcılarının Kimlik Doğrulama (KYC) sürecini tamamlayarak mainnet’e geçiş yapabilmeleri için son tarihi 28 Şubat’tan 14 Mart’a erteledi.

Pi Network 20 Şubat’ta ana ağ lansmanını gerçekleştirdi ve böylelikle projenin yerel token’i Pi Coin piyasaya sürüldü. Ancak bu süreçte hala birçok kullanıcı KYC sürecini tamamlayamadığı için ana ağa geçiş yapamadı.

Kullanıcıların KYC sürecini tamamlamaları için belirlenen 28 Şubat tarihi, 14 Mart’a ertelendi. Pi Network ekibi tarafından yapılan açıklamada bu ertelemenin ana ağa katılmak isteyen kullanıcılara ek zaman tanımak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamadan bir kesit şu şekilde:

“KYC başvurunuzu yapın ve Mainnet Checklist’inizi 14 Mart 2025 Türkiye saatiyle 11:00’a kadar tamamlayın, aksi takdirde bakiyenizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.”

Erteleme kararı bir kez daha Pi Network topluluğunda tartışmalara yol açtı. Bazıları ertelemeyi memnuniyetle karşılarken bazıları ise projenin sürekli ertelenen bir dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Pi Network Sorun Yaşayan Kullanıcılara Önerilerde Bulundu

Pi Network ekibi, KYC doğrulamasıyla ilgili sorun yaşayan kullanıcılar için daha önce bazı önemli açıklamalar yapmıştı.

İsim uyuşmazlığı yaşayan kullanıcılar, kimlik doğrulama sürecinden geçemeyebilir. Bu durumdaki kişilerin hesaplarındaki isimleri güncelleyerek yeniden başvurmaları gerekiyor. Ancak, bu güncelleme sonucunda mobil bakiyelerinin bir kısmını kaybetmeleri söz konusu olabilir.

Daha önce yalnızca bir kez KYC başvurusu reddedilmiş ve itirazı da kabul edilmemiş olan kullanıcılar, yeniden başvuru yapabilir.

Telefon numarasında küçük yazım hatası yapan kullanıcılar, iki hane değiştirme hakkına sahip. Ancak bu sınır, hesap satışları veya ele geçirme gibi suistimalleri önlemek amacıyla getirildi.

Pi Network kullanıcıları, KYC ve mainnet geçiş sürecini zamanında tamamlamazsa, bakiyelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.