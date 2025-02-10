Pi Network ekibi, KYC doğrulama ve ana ağa (mainnet) geçiş için son tarihi 28 Şubat 2025 tarihine erteledi. Pi Network’ün açık ağının (Open Network) 2025’in ilk çeyreğinde tmamlanması bekleniyor.

Pi Network’ün mainnet ve token lansmanını sürekli olarak ertelemesine rağmen projenin Hindistan, Nijerya ve Çin’deki toplulukları büyümeye devam ediyor.

Pi Network’te Son Durum

Pi Network’ün Pi coin adlı token’i ve ana ağa geçiş sürecini geciktirmeye devam ediyor. Kullanıcılarının akıllı telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlayan Pi Network, daha önce belirlenen kilometre taşlarını gerçekleştiremedi.

Pi Network ekibi tarafından 2024 yılında yapılan açıklamada, KYC sürecini tamamlayan kullanıcıların sayısının 15 milyonu aşar aşmaz sürecin tamamlanacağını açıklamıştı. Daha önce 31 Ocak olarak belirlenen bu son tarih, kısa bir süre önce 28 Şubat 2025 tarihine ertelendi. Pi Network ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Grace Period (Geçiş Süreci) kapsamında KYC doğrulama ve Mainnet geçiş tarihleri 28 Şubat 2025’e kadar uzatıldı. Bu, Pioneers topluluğunun Pi varlıklarını güvence altına alması için ek süre ve fırsat tanımaktadır,”

Proje ekibi, ertelemenin nedenine dair net bir sebep paylaşmadı. Bu nedenler arasında KYC sürecinde yaşanan zorluklar olabileceği düşünüyor. Pi Network, bu süreci kolaylaştırmak adına geçtiğimiz hafta iki önemli güncelleme duyurdu.

KYC doğrulaması ile Pi hesap isimleri uyuşmayan kullanıcılar genellikle doğrulama sürecinden geçemiyor. Ancak, bu kişiler itiraz hakkını kullanarak başvurularını yeniden gönderebilir veya bilgilerini güncelleyebilir. Bununla birlikte, bu sürecin bir cezası bulunuyor: Kullanıcılar, mobil bakiyelerinin bir kısmını kaybetmeyi göze almak zorunda. Bu hak sadece KYC başvurusu isim uyuşmazlığı nedeniyle reddedilen ve itirazı bir kez kabul edilmeyen kullanıcılar için geçerli olacak.

Telefon numarası güncelleme kuralları gevşetildi. Kullanıcılar, hesap transferleri veya kötüye kullanımları önlemek adına yalnızca iki haneye kadar düzeltme yapabilecek.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Pi Network ekibi açık ağın (Open Network) 2025’in ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini belirtti. Bu süreç, Geçiş Süreci tamamlanmadan önce ya da sonra gerçekleşebilir. Kullanıcılara, KYC işlemlerini tamamlamaları ve ana ağa geçiş prosedürlerini hızlandırmaları çağrısı yapıldı.

Pi Network Topluluğu Büyüyor

Projeye yönelik belirsizliklere ve eleştirilere rağmen Pi Network topluluğu büyümeye devam ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerde Pi Network etkinlikleri düzenlendi.

Çin’de de benzer bir etkinlik gerçekleştirildi. Pi News’e göre, Çin’in Hebei Eyaleti’ndeki Shijiazhuang şehrinde bir toplantı yapıldı ve burada birçok ürün Pi ile ödeme yapılarak satıldı.

Asya bölgesinde, Güney Kore, Vietnam, Singapur ve Japonya gibi ülkelerde de projenin büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Wu Blockchain’in geçtiğimiz yıl yayımladığı verilere göre, Güney Kore’de Pi Network kullanıcılarının sayısı 1,3 milyonu aştı ve bu rakam Binance ve Coinbase gibi büyük borsaların yerel müşteri tabanını geride bıraktı.

Pi Network ekibi, süregelen belirsizliklere rağmen topluluk faaliyetleriyle ilgiyi canlı tutmaya çalışıyor. Ancak, projenin yol haritasında somut bir ilerleme olmaması, yatırımcılar ve kullanıcılar arasında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.