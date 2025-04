Bugün Pi Network cephesinden gelen en dikkat çekici haberlerden biri, PI token’ın yeniden piyasa değeriyle ilk 30 altcoin arasına girmesi oldu.

Aşağıda, büyük X hesaplarının duyurduğu güncel gelişmeler, PI fiyatındaki sert dalgalanmalar ve toparlanma sürecine dair önemli başlıkları bulabilirsiniz.

Pi Network hakkında düzenli içerik paylaşan büyük X hesaplarından biri olan Pi News, PI token için kritik bir entegrasyonu duyurdu:

Pi News ekibine göre bu gelişme, PI’nin geniş kripto ekosistemine entegrasyonunda önemli bir sıçrama. Chainlink, blockchain dünyasının en önemli oracle ağlarından biri olarak biliniyor.

🚨 BREAKING: Chainlink just added #PiNetwork to its 22 new Data Streams! 🔗

⚡️ This marks a HUGE leap for Pi’s integration into the broader crypto ecosystem. Real-time, reliable data = next-level utility 🔥 pic.twitter.com/nF7Aohsb7r

— Pi News (@PiNewsMedia) April 13, 2025