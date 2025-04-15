Bugün Pi Network cephesinden gelen en dikkat çekici haberlerden biri, PI token’ın yeniden piyasa değeriyle ilk 30 altcoin arasına girmesi oldu.

Aşağıda, büyük X hesaplarının duyurduğu güncel gelişmeler, PI fiyatındaki sert dalgalanmalar ve toparlanma sürecine dair önemli başlıkları bulabilirsiniz.

Chainlink Entegrasyonu

Pi Network hakkında düzenli içerik paylaşan büyük X hesaplarından biri olan Pi News, PI token için kritik bir entegrasyonu duyurdu:

“Chainlink, 22 yeni veri akışı arasında artık Pi Network’ü de destekliyor.”

Pi News ekibine göre bu gelişme, PI’nin geniş kripto ekosistemine entegrasyonunda önemli bir sıçrama. Chainlink, blockchain dünyasının en önemli oracle ağlarından biri olarak biliniyor.

🚨 BREAKING: Chainlink just added #PiNetwork to its 22 new Data Streams! 🔗 ⚡️ This marks a HUGE leap for Pi’s integration into the broader crypto ecosystem. Real-time, reliable data = next-level utility 🔥 pic.twitter.com/nF7Aohsb7r — Pi News (@PiNewsMedia) April 13, 2025

Pi Reklam Ağı Pilot Programı Tamamlandı

Pi ekibi, Pi Ad Network (Reklam Ağı) pilot programının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Artık geliştiriciler başvurarak bu ağa dahil olabiliyor. Bu sistem, reklamverenlerin PI token kullanarak uygulama içi reklam verebilmesini sağlıyor.

Pilot süreçte 5 topluluk uygulamasıyla başlanan sistem, geliştiricilerle birlikte test edilerek ilerletildi. Blog yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Reklam Ağı, Pi Network’ün topluluk kaynaklarını kullanarak PI’ye gerçek ve organik kullanım alanları kazandıran ilk platform seviyesi uygulamadır.”

Pilot uygulamada yer alan ilk gruptaki reklamcıların reklam geliri elde etmeye başladığı da belirtildi. Ancak, bu ağa katılım için Mainnet Ekosistem Arayüzü’nde listelenme ve geliştirici yönergelerine uygunluk şart koşuluyor.

Yani başvurmak, ağa dahil olacağınız anlamına gelmiyor, detaylı kriterlere uyum gerekli.

PI Fiyatında Güçlü Toparlanma

PI token, son bir ay içinde %80’in üzerinde değer kaybederek 0,40 dolara kadar düşmüş, tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü. Ancak son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle güçlü bir toparlanma süreci başladı.

Son birkaç gün boyunca çift haneli günlük artışlar yaşayan PI, bugün de %2–3 oranında yükseliş gösterdi. Bu performans, birçok altcoin ve BTC’nin geri çekildiği bir günde dikkat çekici.

Bu yükselişle birlikte PI, değerini neredeyse ikiye katlayarak 0,75 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasa değeri açısından da yeniden ilk 30 altcoin arasına girmeyi başardı.

Sonuç

Pi Network, Chainlink entegrasyonu ve yeni reklam ağı modeliyle ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Fiyat bazında da dibi gördükten sonra ciddi bir toparlanma yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde PI’nin bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği yakından izlenecek.