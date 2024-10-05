Kullanıcılarının akıllı telefonları üzerinden madencilik yapmasına olanak sağlayan Pi Network son yıllarda bir hayli popülerleşti. Google Play Store’da yaklaşık 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Pi Network’ün PI adlı coin’ini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Birçok kullanıcı binlerce hatta yüzbinlerce PI coin’e sahip. Buna rağmen PI coin henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Bu projeye dair büyük bir belirsizlik yaratıyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Pi Network ekibi önemli bir son tarihi 31 Aralık 2024’e ertelemişti. Pi Network kullanıcılarının bu tarihe kadar KYC süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.

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Grace Period olarak adlandırılan bu dönem, Pi Network’ün ana ağının (mainnet) ve PI coin’in resmi olarak piyasaya sürülmesi için bir ön koşul olarak görülüyor.

Pi Network ekibi şimdiye kadar bu tarihi birçok kez erteledi. 31 Aralık 2024’e ertelenmeden önce bu tarih 30 Eylül 2024 olarak belirlenmişti. Proje ekibinin yaptığı bu ertelemeler, kullanıcıların Pi Network’e dair endişelerini daha da arttırıyor.

Öte yandan internetteki spekülasyonlar projenin milyarlarca dolar fon topladığını öne sürüyor. Ancak Pi Network ekibi bu iddiaları resmi olarak doğrulamadı.

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Pi Network ile diğer protokoller arasında köprü kurmayı amaçlayan PiBridge ekibi, kısa bir süre önce gerçekleştirdikleri canlı oturumda, projenin ne zaman başlatılacağına dair bilgi vermekten kaçındı. Bu da Pi Network’ü çevreleyen belirsizlikleri daha da arttıdı.

Şu an itibariyle Pi Network projesinde takip edilmesi gereken en önemli tarih 31 Aralık 2024. Ancak bu tarihte de herhangi bir erteleme olup olmayacağı belirsiz. 31 Aralık 2024 tarihi yaklaşırken Pi Network ekibi sosyal medya fenomenlerine Open Network lansmanı öncesi programa katılmaları için çağrıda bulunmayı sürdürüyor.