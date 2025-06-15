Pi Network, Web3 tabanlı kimlik sistemi olan .pi domain açık artırmasıyla ilgili iki önemli güncellemeyi kullanıcılarına duyurdu. Bu yeni gelişmeler, hem geliştiriciler hem de bireysel kullanıcılar için platformun geleceğine dair önemli sinyaller taşıyor.

“.pi Domain” Nedir?

Pi Network’ün geliştirdiği .pi domainleri, web3 ortamında işletmelerin, uygulamaların ve bireylerin kendilerine özgü dijital kimlikler oluşturmasına olanak tanıyor.

Bu alan adları, tıpkı ENS (Ethereum Name Service) veya Unstoppable Domains gibi çalışıyor, ancak Pi Browser’ın yanı sıra Chrome ve Safari gibi tarayıcılarda da *.pinet.com uzantısıyla erişilebiliyor.

Amaç, Pi topluluğu ve geliştiriciler tarafından kullanılabilecek bir dijital altyapı oluşturmak ve Pi Coin kullanımını gerçek dünyaya taşımak.

1. Güncelleme: Gerçek Zamanlı İstatistik Ekranı

Açık artırmaya ait verilerin daha şeffaf paylaşılması için özel bir istatistik arayüzü kullanıma sunuldu. Bu sayfa üzerinden:

En fazla teklif alan domainler,

En yüksek fiyatla teklif edilen alan adları,

En çok rağbet gören güncel domainler görüntülenebiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, açık artırmanın gidişatını gerçek zamanlı takip edebilecek.

2. Güncelleme: .pi Domain Açık Artırması artık Pi App İçinde

Başlangıçta sadece Pi Wallet üzerinden erişilebilen açık artırma sistemi, artık Pi App uygulamasına da entegre edildi. Böylece daha fazla kullanıcıya ulaşması ve özelliklerin geliştirilmesi mümkün hale geldi.

Yeni özellikler arasında:

Daha sade ve akıcı bir teklif verme arayüzü,

Ana ağ cüzdan erişiminin genişletilmesi,

Belirli domain teklifleri için e-posta bildirimi alma seçeneği yer alıyor.

Kullanıcı Katılımı Artıyor

.pi Domain Açık Artırması, duyurulduğu ilk haftada 100.000’in üzerinde teklif aldı. Toplam teklif sayısı 200.000’i aştı. Bu rakamlar, Pi Network topluluğunun projeye olan ilgisinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Açık artırmadan elde edilen tüm gelirler, Pi ekosistemini desteklemek üzere geliştirici programlarına ve etkinliklere aktarılacak.

Sonuç: Pi Network, Web3 Kimlik Altyapısını Büyütüyor

Pi Network’ün .pi domain hamlesi, Web3 dünyasında kullanıcı tabanını genişletmek isteyen projeler için önemli bir adım. Geliştirilen istatistik sayfası, kullanıcı deneyimini artıran yenilikler ve genişletilen erişim sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de geliştiriciler için yeni fırsatlar oluşuyor.

Önümüzdeki dönemde bu altyapının, Pi Coin’in gerçek ticari kullanımı ve uygulama geliştirme alanlarında daha da merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor.