Pi Network, ana ağ (mainnet) lansmanı öncesinde dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya. Ancak analist Kim Wong, projenin geniş çaplı benimsenmesi, merkeziyetsiz blockchain altyapısı ve Kimlik Doğrulama (KYC) uyumluluğunu güvenilirlik kanıtı olarak göstererek bu eleştirilere karşı çıktı.

Wong, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Pi Network’ün sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdığını, ücretsiz mobil madencilik sunduğunu ve dünya çapında milyonlarca kişiye finansal erişim sağladığını savundu. Verilere göre, Pi Network 200’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 100 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip. Bu kullanıcıların 65 milyonu aktif, yaklaşık 19 milyonu ise KYC doğrulamasını tamamladı. Halihazırda 10,5 milyon kişinin cüzdanında Pi Coin bulunduğu belirtiliyor.

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Wong, projenin kendi bünyesinde geliştirdiği KYC sisteminin hükümet düzenlemelerine uygun olduğunu ve bunun Pi Network’ün güvenilirliğini artırdığını ifade etti. Ayrıca, Layer 1 blockchain yapısının merkeziyetsiz, hızlı ve ölçeklenebilir olduğunu, gelişen bir Web3 ekosistemini desteklediğini vurguladı. Wong, Pi Network’e yönelik şüpheleri reddederek, “Hâlâ Pi Network’ü anlamıyorsanız ya da dolandırıcılık olduğunu düşünüyorsanız, geride kalıyorsunuz ve yetişmeniz gerekiyor” dedi.

Eleştiriler Devam Ediyor

Wong’un savunmalarına rağmen, projeye yönelik eleştiriler sürüyor. Bazı analistler, Pi Network’ün yasal düzenlemelerdeki son değişiklikler nedeniyle ilerleme kaydettiğini iddia ederken, diğerleri referans sistemiyle madencilik yapılmasını ponzi şemasına benzetiyor. Ayrıca, 2021’de Pi Network’ün 10.000 Vietnam vatandaşının kişisel verilerini sızdırdığı öne sürülmüştü. Proje ekibi bu iddiaları reddetse de, güvenlik endişeleri tam olarak giderilebilmiş değil.

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Borsalarda Genişleyen Pi Ekosistemi

Tartışmalara rağmen, Pi Network kripto dünyasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Projenin resmi hesabı, X platformunda Ethereum’un (ETH) takipçi sayısını geride bıraktı. Pi Coin, OKX, Bitget ve MEXC gibi büyük kripto borsalarında listelenirken, Gate.io da Pi ticaretini desteklemeye hazırlanıyor. Bitget, Pi Coin yatırımlarını teşvik etmek için 150.000 Pi ödüllü bir airdrop kampanyası başlatırken, Gate.io kullanıcıların Pi tokenlerini GT ödülleri için stake edebileceği bir Launchpool etkinliği duyurdu.

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Ancak şu an için ABD’li yatırımcılar bu borsalarda Pi Coin işlemlerine katılamıyor. Bununla birlikte, Binance’de olası bir listeleme ihtimali üzerine spekülasyonlar artıyor. Eğer Binance bu adımı atarsa, Pi Network’ün piyasa likiditesinin artması ve hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Binance’in etkisi göz önüne alındığında, böyle bir gelişme Pi Coin’in değerini artırabilir ve projeye daha fazla meşruiyet kazandırabilir.