Kripto para piyasası yeni güne kırmızı renkte başladı. Bitcoin’in (BTC) fiyatı dün 86.500 dolar seviyesine ulaştıktan sonra sert satış baskısıyla karşılaştı ve birkaç saat içinde 3.000 doların üzerinde değer kaybetti.

BTC 86.500 Doları Aşamadı

Geçtiğimiz hafta 83.000 dolardan 75.000 doların altına kadar düşüp ardından toparlanan BTC, hafta sonuna 84.000 dolar seviyelerinde girmişti. Cumartesi günü büyük bir düşüşten korunan BTC, Pazar günü yükselişe geçerek Pazartesi günü yaklaşık bir haftanın ardından ilk kez 86.000 dolar seviyesini test etti.

Dün ise BTC kısa süreliğine 86.500 dolar ile iki haftanın zirvesini gördü ancak bu seviyeden sert şekilde reddedildi. Bu düşüşle birlikte BTC yeniden 83.000 dolar seviyelerine geriledi. Şu anda 84.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin, günlük bazda %2’den fazla düşüşte. Piyasa değeri 1,66 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise %61 seviyesinde.

Altcoin’lerde Kan Kaybı

Son günlerde toparlanan altcoin piyasası ise yeniden kırmızıya döndü. Büyük piyasa değerine sahip altcoin’ler arasında en çok kayıp yaşayanlar SOL, ADA, AVAX, SUI ve HBAR oldu; bu varlıklar günlük bazda %5’in üzerinde değer kaybetti.

Ethereum (ETH) %4 düşerek 1.600 dolar desteğini kaybederken, XRP de %4,6 düşüşle 2,10 doların altına geriledi.

Pi Network (PI) ise %16’lık sert bir düşüşle 0,60 doların hemen üzerine kadar geriledi. Dün bir saat içerisinde çift haneli düşüş yaşayan PI, bugünün en zayıf varlıklarından biri oldu.

OM Token ise son çöküşünün ardından bugün toparlanarak %25’in üzerinde yükselişle dikkat çekti.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar eridi ve 2,73 trilyon dolar seviyesine geriledi.