20 Şubat 2025’te açık ağını başlatan Pi Network, hızla ivme kazanıyor. 60 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan proje için şimdi gözler Binance ve Coinbase gibi büyük borsalara çevrildi.

Halihazırda OKX, Gate.io, BitMart, MEXC ve BitGet gibi platformlarda işlem gören PI tokeni, özellikle PI/USDT paritesindeki yüksek hacimle, günlük işlem hacmini 100 milyon doların üzerine çıkardı.

Gaming is a strong fit for driving fun, engagement, and utility in the Pi ecosystem. The new FruityPi game app shows how integration with multiple Pi products like Pi cryptocurrency, Pi Wallet, and Pi Ad Network can benefit developers, while leveraging what the Pi community has… pic.twitter.com/8X8ULVYXEk — Pi Network (@PiCoreTeam) May 30, 2025

Projeye destek veren topluluk üyeleri, yani “Pioneer”lar, PI’nin önde gelen borsalarda listelenmesi için sesini yükseltiyor. Bu yılın başlarında yapılan bir oylamada 2 milyondan fazla katılımcının %86’sı, PI’nin Binance’de listelenmesi yönünde oy kullandı.

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Binance ve Coinbase Sessizliğini Koruyor

Büyük ilgiye rağmen, Pi Network cephesinden henüz resmi bir listeleme açıklaması yapılmadı. Kimi kaynaklar, BNB Smart Chain entegrasyonunda yaşanan teknik zorlukların süreci geciktirdiğini ileri sürüyor.

Coinbase ise tamamen sessizliğini koruyor. Ancak şirketin hukuk direktörünün Pi Günü 2025’te yaptığı belirsiz bir paylaşım, toplulukta kısa süreli bir heyecan yaratmıştı fakat somut bir gelişmeye yol açmadı.

Regülasyonlar İlerlemişken Topluluk Gücü Artıyor

Gate.io ve MEXC gibi bazı orta ölçekli borsalar, Pi Network’ün Kurumsal Kimlik Doğrulama (KYB) sürecini tamamlamış durumda. Bu da borsaların Pi ekosistemine daha derinlemesine katılma hazırlığında olduklarını gösteriyor.

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Ancak bir endişe de mevcut: Dolaşımdaki 7,26 milyar PI, toplamda 100 milyar token arzı içerisinde hâlâ sınırlı görünse de, uzun vadeli fiyat sulanması riski yatırımcılar arasında tartışma konusu olmuş durumda.

0,70 dolar altına bir kırılma, düşüşü hızlandırabilir. Ancak 0,730 dolar üzerine çıkılması, boğa senaryosunun geri dönmesi anlamına gelebilir.

Sonuç: Gözler Dev Borsalarda

Kullanıcı desteği, artan işlem hacmi ve küçük borsalardaki entegrasyonlar, Pi Network’ü Binance ve Coinbase gibi dev isimlere bir adım daha yaklaştırıyor.

Önümüzdeki haftalarda, bu yoğun talebe karşılık verilip verilmeyeceği netlik kazanacak.