20 Şubat 2025’te açık ağını başlatan Pi Network, hızla ivme kazanıyor. 60 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan proje için şimdi gözler Binance ve Coinbase gibi büyük borsalara çevrildi.

Halihazırda OKX, Gate.io, BitMart, MEXC ve BitGet gibi platformlarda işlem gören PI tokeni, özellikle PI/USDT paritesindeki yüksek hacimle, günlük işlem hacmini 100 milyon doların üzerine çıkardı.

Gaming is a strong fit for driving fun, engagement, and utility in the Pi ecosystem. The new FruityPi game app shows how integration with multiple Pi products like Pi cryptocurrency, Pi Wallet, and Pi Ad Network can benefit developers, while leveraging what the Pi community has… pic.twitter.com/8X8ULVYXEk

