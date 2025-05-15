Pi Network, ekosistemini büyütmek ve Pi’nin gerçek dünyadaki kullanımını artırmak için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.

“Pi Network Ventures” adıyla duyurulan girişim sermayesi fonu, öncelikli olarak ağın içinde yer alan yenilikçi girişimlere yatırım yapacak.

14 Mayıs Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre fon; yapay zekâ, oyun platformları, finansal teknolojiler, e-ticaret, entegre ödeme sistemleri, pazar yerleri ve sosyal ağlar gibi alanlarda faaliyet gösteren ve Pi ekosistemiyle uyumlu çözümler sunan girişimlere açık olacak. Yalnızca blokzincir tabanlı projeler değil, farklı alanlarda faaliyet gösteren ve Pi’yi entegre etmeye uygun girişimler de destek kapsamına alınacak.

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Hedef: Silikon Vadisi Tarzı Yatırım Modeli

Fon, geleneksel kripto fonlarından farklı bir yaklaşımla hareket edecek. Pi Network Ventures, Silikon Vadisi’ndeki klasik girişim sermayesi modellerini temel alarak, potansiyeli yüksek projeleri değerlendirme, seçme ve destekleme süreçlerini uygulayacak.

Erken aşamadaki girişimlerden B Serisi ve sonrasına kadar çeşitli büyüklükteki şirketlere yatırım yapılması planlanıyor. Ancak buradaki temel fark, kâr odaklı değil, değer yaratımı ve Pi ekosistemine katkı sağlama hedefi olacak.

Pi Network, bu stratejiyle hem Pi token kullanımını artırmayı hem de farklı sektörlerde anlamlı yeniliklerin önünü açmayı hedefliyor.