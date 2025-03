Pi Network, Binance listelemesi için topluluk baskısıyla sıralamalarda yükseliyor. Pi Network, borsa listeleme ve piyasa ilgisiyle büyüme ivmesi kazanıyor.

Pi Network, X’te (eski adıyla Twitter) 4 milyon takipçiye ulaşarak Dogecoin’e yaklaştı. CoinGecko’nun “ABD Yapımı Coinler” listesinde ilk 5’e girdi ve CoinMarketCap’in üst sıralarına yerleşti. Topluluğun %86’lık desteğine rağmen Binance, Pi Coin’i listelemedi ve bu durum sabırsızlığa neden oldu.

Bu süreçte Pi Network, X’te (eski adıyla Twitter) 4 milyon takipçiye ulaşarak yeni bir sosyal medya dönüm noktasına ulaştı.

Pi Network now has over 4 million followers on X! Congratulations to everyone in the Pi community for supporting Pi and making this possible. pic.twitter.com/ILXi0f0wcu

— Pi Network (@PiCoreTeam) March 4, 2025