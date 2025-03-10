Pi Network, Binance listelemesi için topluluk baskısıyla sıralamalarda yükseliyor. Pi Network, borsa listeleme ve piyasa ilgisiyle büyüme ivmesi kazanıyor.

Pi Network, X’te (eski adıyla Twitter) 4 milyon takipçiye ulaşarak Dogecoin’e yaklaştı. CoinGecko’nun “ABD Yapımı Coinler” listesinde ilk 5’e girdi ve CoinMarketCap’in üst sıralarına yerleşti. Topluluğun %86’lık desteğine rağmen Binance, Pi Coin’i listelemedi ve bu durum sabırsızlığa neden oldu.

Bu süreçte Pi Network, X’te (eski adıyla Twitter) 4 milyon takipçiye ulaşarak yeni bir sosyal medya dönüm noktasına ulaştı.

Pi Network now has over 4 million followers on X! Congratulations to everyone in the Pi community for supporting Pi and making this possible. pic.twitter.com/ILXi0f0wcu — Pi Network (@PiCoreTeam) March 4, 2025

Şu anda Pi Network hesabı, Dogecoin (DOGE) hesabının sadece 300.000 takipçi gerisinde. Pi Network’ün resmi X hesabından paylaşılan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Pi Network, X’te 4 milyondan fazla takipçiye ulaştı! Pi’yi destekleyen ve bunu mümkün kılan Pi topluluğundaki herkesi tebrik ederiz.”

Binance Listelemesi için Topluluk Baskısı Artıyor

X takipçi sayısındaki artışla büyüyen diğer varlıklar gibi, Pi Network’ün güvenilirliği de önemli bir gösterge haline geldi. Uygulama, Google Play Store’da da etkileyici dönüm noktalarına ulaştı ve 113,2 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Son bir ayda, Network günde ortalama 270.000 yeni indirme kaydetti.

Sosyal medya ve uygulama indirmelerinin yanı sıra, Pi Network başarısını daha geniş kripto ekosisteminde de gösteriyor. Son zamanlarda CoinGecko’nun “ABD Yapımı Coinler” listesinde ilk 5’e girdi ve Chainlink (LINK), Hedera (HBAR) ve Stellar (XLM) gibi popüler altcoin’leri geride bıraktı.

Ancak bu başarılara rağmen, Pi Network (PI) henüz dünyanın en büyük borsalarından biri olan Binance’te listelenmedi. Binance topluluğu tarafından yapılan bir oylamada, katılımcıların %86’sı PI’nin resmi olarak listelenmesini destekledi. Binance’in şu ana kadar herhangi bir adım atmaması Pi Network topluluğunda tepkilere yol açıyor. Bir kullanıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kripto topluluğunu birleşmeye çağırıyoruz! Binance’ten Pi Network’ün resmi listeleme duyurusunu yapmasını talep ediyoruz.”

Pi Network’ün kurucu ortağı Chengdiao Fan, artan sabırsızlık nedeniyle topluluğa seslendi ve değer yaratan şeylere konsantre olmalarını söyledi.

Pi Network’ün Popülaritesi Artıyor

Bir süredir Pi Network, AML (kara para aklamayla mücadele) endişeleri ve düzenleyici engellerle karşı karşıya kaldı. Ana akım ticaret kabulü, yalnızca P2P ve OTC piyasalarında sınırlı kaldı.

Ancak Trump yönetimi altında ABD düzenleyici politikalarında yapılan son değişiklikler, Network’e olan ilgiyi artırdı ve Bitget gibi büyük borsalarda listelenme potansiyelini gündeme getirdi.