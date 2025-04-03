Son bir ayda %65 değer kaybeden PI, yatırımcıların güvenini kaybediyor. Eski destekçileri bile projeyi “yavaş bir dolandırıcılık” olarak tanımlıyor. Fiyat toparlanması için Binance veya Coinbase listelemeleri kritik olabilir.

Destekçiden Eleştirmene: PI’de Büyük Hayal Kırıklığı

Pi Network’ün yerel token’ı son 24 saatte %7 değer kaybederek 0,63 dolar seviyesine düştü. Son bir aydaki toplam değer kaybı ise %65’i buldu.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Bu büyük düşüş, projenin en sadık destekçilerini bile hayal kırıklığına uğrattı. X (Twitter) kullanıcısı MOON JEFF, daha önce PI’nin 5 dolara ulaşabileceğini öne sürmüştü. Ancak şimdi projeyi eleştirenler arasına katıldı ve Pi Network’ü “yavaş bir dolandırıcılık” olarak nitelendirdi.

“Ekip vaatlerini yerine getirmiyor. 100 DApp sözü verdiler ama çalışan uygulama sayısı 5’ten az.”

MOON JEFF, PI’nin 1 dolara ulaşmasının sadece bir hayal olduğunu ve bu seviyenin üstüne çıkmanın “bir başka hayal” olacağını belirtti.

Ayrıca, token kilitlerinin günlük milyonlar seviyesinde açıldığını ve bunun fiyata büyük satış baskısı getirdiğini vurguladı:

“Günlük kilit açılışları PI’yi öldürecek. Satış baskısı inanılmaz.”

Geçtiğimiz günlerde Watch.Guru, önümüzdeki 30 gün içinde 121 milyon PI token’ın daha kilidinin açılacağını bildirdi. Eğer talep aynı seviyede kalırsa, piyasaya sürülen bu yeni arz fiyatın daha da düşmesine neden olabilir.

Şu anda dolaşımdaki toplam token miktarı 6,8 milyarın biraz altında, yani belirlenen toplam arzın %90’ından fazlası henüz piyasaya sürülmedi. Bu arzın büyük bir kısmının kilitli olması, fiyat üzerindeki belirsizliği artırıyor. Eğer bu token’lar açılırsa, fiyatın nasıl tepki vereceği büyük soru işareti.

İlgili: Pi Network (PI) Nedir?

PI’nin Düşüşünü Ne Durdurabilir?

Fiyat düşüşünü durdurabilecek en önemli faktörlerden biri, büyük kripto borsalarının PI’yi listelemesi. Böyle bir gelişme, token’ın likiditesini artırarak erişilebilirliğini yükseltebilir ve güvenilirliğini artırabilir.

Binance, şubat ayında bir anket düzenleyerek kullanıcılarının PI’nin listelenmesini isteyip istemediğini sordu.%86’dan fazla kullanıcı “evet” oyu verse de Binance konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Coinbase’in de PI’yi listeleyebileceği söylentileri var. Şirketin baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, 14 Mart’ta yaptığı bir paylaşımda “Coinbase olarak Pi Günü’nü çok ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın ardından Coinbase’den herhangi bir adım gelmedi ve PI hâlâ platformda listelenmiş değil.

Sonuç olarak Pi Network, yaşadığı büyük değer kaybıyla destekçilerini hayal kırıklığına uğratırken, giderek daha fazla yatırımcının projeye olan güvenini kaybetmesine neden oluyor. Önümüzdeki dönemde Binance veya Coinbase gibi büyük borsaların listelemesi, fiyatın toparlanmasına yardımcı olabilir. Ancak, mevcut durumda yatırımcıların endişeleri giderek artıyor.