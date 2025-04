Son bir ayda %65 değer kaybeden PI, yatırımcıların güvenini kaybediyor. Eski destekçileri bile projeyi “yavaş bir dolandırıcılık” olarak tanımlıyor. Fiyat toparlanması için Binance veya Coinbase listelemeleri kritik olabilir.

Pi Network’ün yerel token’ı son 24 saatte %7 değer kaybederek 0,63 dolar seviyesine düştü. Son bir aydaki toplam değer kaybı ise %65’i buldu.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Bu büyük düşüş, projenin en sadık destekçilerini bile hayal kırıklığına uğrattı. X (Twitter) kullanıcısı MOON JEFF, daha önce PI’nin 5 dolara ulaşabileceğini öne sürmüştü. Ancak şimdi projeyi eleştirenler arasına katıldı ve Pi Network’ü “yavaş bir dolandırıcılık” olarak nitelendirdi.

MOON JEFF, PI’nin 1 dolara ulaşmasının sadece bir hayal olduğunu ve bu seviyenin üstüne çıkmanın “bir başka hayal” olacağını belirtti.

Ayrıca, token kilitlerinin günlük milyonlar seviyesinde açıldığını ve bunun fiyata büyük satış baskısı getirdiğini vurguladı:

Geçtiğimiz günlerde Watch.Guru, önümüzdeki 30 gün içinde 121 milyon PI token’ın daha kilidinin açılacağını bildirdi. Eğer talep aynı seviyede kalırsa, piyasaya sürülen bu yeni arz fiyatın daha da düşmesine neden olabilir.

Şu anda dolaşımdaki toplam token miktarı 6,8 milyarın biraz altında, yani belirlenen toplam arzın %90’ından fazlası henüz piyasaya sürülmedi. Bu arzın büyük bir kısmının kilitli olması, fiyat üzerindeki belirsizliği artırıyor. Eğer bu token’lar açılırsa, fiyatın nasıl tepki vereceği büyük soru işareti.

İlgili: Pi Network (PI) Nedir?

Fiyat düşüşünü durdurabilecek en önemli faktörlerden biri, büyük kripto borsalarının PI’yi listelemesi. Böyle bir gelişme, token’ın likiditesini artırarak erişilebilirliğini yükseltebilir ve güvenilirliğini artırabilir.

Binance, şubat ayında bir anket düzenleyerek kullanıcılarının PI’nin listelenmesini isteyip istemediğini sordu.%86’dan fazla kullanıcı “evet” oyu verse de Binance konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Coinbase’in de PI’yi listeleyebileceği söylentileri var. Şirketin baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, 14 Mart’ta yaptığı bir paylaşımda “Coinbase olarak Pi Günü’nü çok ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın ardından Coinbase’den herhangi bir adım gelmedi ve PI hâlâ platformda listelenmiş değil.

We take Pi Day at @coinbase very seriously. pic.twitter.com/qimBsCKJNv

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 14, 2025