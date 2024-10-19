Pi Network ekibi, tüm kullanıcıların 30 Kasım 2024 tarihine kadar KYC doğrulamalarını tamamlaması gerektiğini açıkladı.

Özet:

Pi Network’te ana ağ için geri sayımın sonuna yaklaşılırken, geliştirici ekip, kullanıcıları KYC prosedürlerini tamamlamaya davet ediyor.

Ana ağın ve yerel token PI coin’in piyasaya sürülmesi şimdiye kadar birçok kez çeşitli nedenlerle ertelendi. Bu durum bazı kullanıcılarda şüphe uyandırdı.

Pi Coin Nasıl Kazanılır?

Yaklaşık 5 yıl önce piyasaya sürülen Pi Network, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, Pi Network uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek birkaç tıklamayla PI coin kazanmaya başlayabilir.

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Pi Network kullanıcıları 5 yıldır projenin ana ağının ve yerel token PI coin’in piyasaya sürülmesini bekliyor. Şu ana kadar ana ağ ve PI coin lansmanları için net bir tarih belirtilmedi.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Pi Network ekibi, kullanıcıların Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini 30 Eylül’e kadar tamamlaması gerektiğini açıklamıştı. Ağustos ayında yapılan açıklamada 13 milyonu aşkın Pi Network kullanıcısının KYC prosedürlerini tamamladığı duyurulmuştu. Ancak Pi Network ekibi kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Grace Period olarak adlandırılan KYC sürecinin 30 Kasım’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Pi Network ekibi, artan talep nedeniyle daha fazla KYC doğrulayıcısına ihtiyaç duyulduğunu ve doğrulayıcı olan kullanıcıların Pi coin ile ödüllendirileceğini belirtti. Projenin nihai hedefi, 2024 sonuna kadar açık ağa geçiş yapmak. Aralık ayında ekibin, Pi token’larının alım satımına izin verecek olan ana ağ yol haritasıyla ilgili daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

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KYC Sürecinde Zorlanan Kullanıcılara Yardım

Pi Network ekibinin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya bakılırsa birçok kullanıcı, KYC sürecini tamamlama ve ana ağa geçiş konularında sorunlar yaşıyor. Pi Network ekibi bu tür sorunlarla karşılaşan kullanıcılarını projenin Telegram kanalına katılmaya davet etti.

Tüm bu gelişmeler ortasında projenin geleceğine dair endişeler devam ediyor. Bazı kullanıcılar Pi Network projesini dolandırıcılık olarak tanımlayarak Pi coin’in hiçbir zaman piyasaya sürülmeyebileceğine dair endişelerini dile getiriyor.