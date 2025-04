Nisan ayında yaklaşık 160 milyon PI coin’in kilidi açılacak. Öte yandan son günlerde milyonlarca PI token borsalara aktarıldı. Bu gelişmeler PI coin fiyatındaki satış baskısını arttırabilir.

Pi Network topluluğunun Pi coin için 3,14 dolar ve 314 dolar hayalleri devam etse de analistler düşüş trendinin devam etmesinin daha olası olduğunu düşünüyor.

Pi Network (PI) fiyatı 5 Nisan’da 0,40 doların altına gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti. Ancak bir gün sonra 0,75 dolara kadar yükselen PI yeniden toparlandı. CoinGecko verilerine göre 9 Nisan Çarşamba günü itibariyle Pi Network (PI) %4,9’luk değer kaybıyla 0,5609 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Kilit açılımları Pi coin fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu ay boyunca yaklaşık 92 milyon dolar değerinde 160 milyon Pi coin’in kilidi açılacak. En büyük kilit açılımı ise 18 Nisan’da 9,8 milyon PI coin ile gerçekleşecek. Bu süreçte yatırımcılar da Pi coin’lerini satmaya karar verirse bu, token fiyatında yeni bir satış baskısına yol açabilir.

CoinGecko verilerine göre 9 Nisan 2025 tarihi itibariyle Pi Network’ün (PI) dolaşımdaki arzı 6.844.249.856 PI seviyesinde. Bununla birlikte 5,1 milyar token hala kilitli durumda ve bu token’ler madencilik ödülleri için dağıtılacak.

Ayrıca 8 Nisan’da yaklaşık 2 milyar PI coin’in borsalara aktarıldığı bildirildi. Borsalardaki token arzının artması, nakde çevirme hazırlığı olarak yorumlandığından Pi coin fiyatı üzerindeki satış baskısını arttırabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Pi Network (PI) fiyatındaki gerilemenin düşüş değil, çöküş olarak tanımlanması gerektiğini söyledi ve takipçilerine şu soruyu yöneltti:

Her iki fiyat da Pi Network’ün adını aldığı Pi sayısının 3,14’lük değerine işaret ediyor. Öte yandan bir dönem 314 dolar gibi yüksek tahminler konuşulsa da, bu seviye Pi token’ının trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasını gerektiriyor. Dolayısıyla bu tahminin gerçekleşmesi mevcut koşullarda gerçekçi görünmüyor, hatta mantıksız kabul ediliyor.

⚡️ 1 $Pi = $314,159 GCV

Do you agree with this consensus price? 🧐 pic.twitter.com/7JtIWJ5Bsa

— PiWhales (@PiWhales) January 14, 2025