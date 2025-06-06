Son dönemin en popüler ve en tartışmalı kripto para projelerinden Pi Network (PI) dolandırıcıların radarına girdi.

Dolandırıcılar, oltalama saldırısı (phishing) ve sahte uygulamalar üzerinden Pi Network (PI) sahiplerini hedef alıyor. Pi Network’ün Core Team tarafından yayınlanan blog gönderisinde kullanıcılara uyarılarda bulunuldu:,

“Cüzdan şifrenizi yalnızca Pi Browser üzerindeki wallet.pinet.com adresinde girin. Diğer platformlarda şifrenizi girmeniz, PI token’lerinizin çalınmasına yol açabilir.”

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Gerçek Pi Wallet Nasıl Anlaşılır?

Pi Core Team, kullanıcıların gerçek Pi Wallet uygulamasını ayırt edebilmesi için birkaç ipucu paylaştı:

Gerçek Pi Wallet’ın navigasyon çubuğunda mor renkli Pi logosu yer alıyor.

Dolandırıcılar, tarayıcıda bu URL’yi ve kullanıcı arayüzünü taklit edemiyor.

Kullanıcılar, sadece Pi Safety Center’da yer alan resmi uygulamalarla etkileşime geçmelidir.

Pi Core Team ekibi, sosyal medyadaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da uyarılarda bulundu:

“Hiçbir Pi Core Team üyesi, sizden cüzdan şifrenizi, hesap parolanızı veya doğrulama kodunuzu istemez ve sizi bireysel olarak aramaz.”

Pi Core Team, sahte reklamlar ve bağlantılarla Pi Network (PI) yatırımcılarını hedefleyen içeriklere karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Pi Network Fiyatı Neden Düşüyor?

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,7 oranında değer kaybeden Pi Network (PI) 0,6212 dolar seviyesinde işlem görüyor. Pi Network fiyatı Mayıs ayı ortasındaki “büyük duyuru” beklentisiyle 1,70 dolara kadar yükselmişti.

Ancak haberin açıklanmasından önce Pi Network’te (PI) satış baskısı başladı ve token neredeyse tüm kazançlarını sildi. 2025 yılının Haziran ayı itibariyle Pi Network (PI) 0,60 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor.